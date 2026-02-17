Врач-терапевт, рассказал об опасности неправильных действий при  домашних способах сбить температуру

Врач-терапевт Александр Новиков предупредил во вторник, 17 февраля, об опасности неправильных действий при попытке сбить температуру домашними экспериментами, пишут "Известия".

По словам врача, растирание спиртом или уксусом категорически противопоказано, так как спирт мгновенно всасывается через кожу и дыхательные пути, вызывает интоксикацию, судороги и даже угнетение дыхания, а также резкий спазм сосудов. Из-за этого внутренняя температура не падает, а наоборот, подскакивает еще выше, подчеркнул эксперт.

Не укутывайте больного одеялами, так как искусственное создание «парника» приводит к тепловому удару, критическому обезвоживанию и сбоям в работе сердца и мозга. Такая ошибка может стать фатальной для пожилых людей и маленьких детей, подчеркнул он.

Он также отметил, что бесконтрольный прием жаропонижающих является ошибкой.

«Превышение дозы парацетамола занимает одно из первых мест среди причин острой печеночной недостаточности, а комбинирование нескольких препаратов «на всякий случай» может обернуться токсическим поражением печени или желудочно-кишечным кровотечением», — поделился терапевт в разговоре с Lenta.Ru.

