В Центре профессионального образования Самарской области собрались преподаватели колледжей и техникумов региона.
В Самарской области началась деловая программа регионального этапа Чемпионата «Профессионалы»
Врач Новиков: при высокой температуре растирание спиртом противопоказано.
Врач-терапевт, рассказал об опасности неправильных действий при  домашних способах сбить температуру
Сервис 2ГИС подсчитал «индекс блина» — сколько сладких блинов можно купить на среднюю зарплату в российских городах.
Средняя стоимость блина весом 200 граммов в Самаре - 192 рубля
17 февраля в Тольятти на ледовом стадионе «Лада-Арена» завершился матч домашней серии регулярного чемпионата КХЛ между «Ладой» и ЦСКА. 
Хоккеисты "Лады" одержали победу над ЦСКА со счетом 2:1
Сегодня, 17 февраля, в Самарской области стартовали кампания по борьбе с продажей несовершеннолетним сигарет и вейпов "Спасибо за отказ!".
В губернии стартовала социальная программа по борьбе с курением среди несовершеннолетних
 Температура воздуха 18 февраля в Самаре ночью -15, -17°С, днем -8, -10°С. На дорогах гололедица.
18 февраля в регионе без осадков, до -12°С
В Казани проходят испытания двух роботов, работающих в паре – один сгребает снег, а второй, двигаясь следом, отбрасывает его в сторону и разравнивает дорогу.
В Татарстане разработали коммунальных роботов для уборки снега
«Крылья Советов» – «Челябинск» – 3:2 (2:1, 0:0, 1:1).
«Крылья» в контрольном матче обыграли «Челябинск» - 3:2
Врач-терапевт, рассказал об опасности неправильных действий при  домашних способах сбить температуру

221
Врач Новиков: при высокой температуре растирание спиртом противопоказано.

Врач-терапевт Александр Новиков предупредил во вторник, 17 февраля, об опасности неправильных действий при попытке сбить температуру домашними экспериментами, пишут "Известия".

По словам врача, растирание спиртом или уксусом категорически противопоказано, так как спирт мгновенно всасывается через кожу и дыхательные пути, вызывает интоксикацию, судороги и даже угнетение дыхания, а также резкий спазм сосудов. Из-за этого внутренняя температура не падает, а наоборот, подскакивает еще выше, подчеркнул эксперт.

Не укутывайте больного одеялами, так как искусственное создание «парника» приводит к тепловому удару, критическому обезвоживанию и сбоям в работе сердца и мозга. Такая ошибка может стать фатальной для пожилых людей и маленьких детей, подчеркнул он.

Он также отметил, что бесконтрольный прием жаропонижающих является ошибкой.

«Превышение дозы парацетамола занимает одно из первых мест среди причин острой печеночной недостаточности, а комбинирование нескольких препаратов «на всякий случай» может обернуться токсическим поражением печени или желудочно-кишечным кровотечением», — поделился терапевт в разговоре с Lenta.Ru.

 

Фото:  pxhere.com

 

Для 180 жителей села Кяхта Шигонского района новый ФАП – это не просто новое здание, а качественное улучшение доступности медицинской помощи.
17 февраля 2026, 17:39
В селе Кяхта Шигонского района завершается строительство нового ФАПа
Для 180 жителей села Кяхта Шигонского района новый ФАП – это не просто новое здание, а качественное улучшение доступности медицинской помощи. Здравоохранение
309
Анализатор используется для проведения исследований, связанных с определением уровня общего органического вещества в лекарственных средствах и их компонентах.
17 февраля 2026, 15:21
В региональном центре контроля качества лекарств работает современный анализатор углерода
Анализатор используется для проведения исследований, связанных с определением уровня общего органического вещества в лекарственных средствах и их компонентах. Здравоохранение
363
Прием в медпункте ведет участница программы «Земский доктор/Земский фельдшер» Ольга Алехина. В 2024 году она переехала в Приволжский район.
16 февраля 2026, 19:32
Около 450 жителей села Заволжье Приволжского района получают медпомощь в новом ФАПе
Прием в медпункте ведет участница программы «Земский доктор/Земский фельдшер» Ольга Алехина. В 2024 году она переехала в Приволжский район. Здравоохранение
546
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
17 февраля 2026  11:07
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
275
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
16 февраля 2026  19:26
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
682
Жителей Самары хотят штрафовать за брошенные самокаты
16 февраля 2026  15:58
Жителей Самары хотят штрафовать за брошенные самокаты
552
Самарский аграрий вошёл в число победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры АПК»
16 февраля 2026  13:49
Самарский аграрий вошёл в число победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры АПК»
501
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
16 февраля 2026  11:04
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
453
