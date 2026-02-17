С торжественного старта отборочного и регионального этапов Всероссийского конкурса «Мастер года» в Самарской области началась деловая программа регионального этапа Чемпионата «Профессионалы».

В Центре профессионального образования Самарской области собрались преподаватели колледжей и техникумов региона. Участников приветствовала заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова. Она подчеркнула, что конкурс – это не только борьба за звание, а прежде всего профессиональный анализ собственной работы.

В этот же день прошел открытый диалог будущих конкурсантов с финалистами прошлых лет и региональными экспертами. Обсуждали подготовку методических материалов и умение представить опыт в сжатые сроки. Конкурс «Мастер года» — это механизм профессиональной трансформации. Он помогает педагогам совершенствовать методы обучения и проверить устойчивость в профессиональных испытаниях. Понятные критерии оценки и реальные истории успеха коллег усиливают интерес к участию.

«В 2026 году ожидается не менее 600 участников регионального этапа, что составляет около 12 % педагогов СПО области. Масштаб конкуренции усиливается, в том числе за счёт повышенных требований к личным профессиональным достижениям, которые должны быть диагностируемыми и значимыми для образовательной организации» — поделилась Рамия Хамитова, региональный координатор Всероссийского конкурса «Мастер года» в Самарской области.

Услышать тех, кто уже прошёл все этапы конкурса, — значит точнее оценить собственные возможности. О своём опыте рассказала Наталья Петрунина — преподаватель Самарского социально-педагогического колледжа, ставшая финалистом Всероссийского конкурса «Мастер года» в 2025 году:

«Участие в конкурсе помогло мне не только по‑новому открыть географию нашей страны, но и заручиться поддержкой коллег со всей России — теперь в любой момент можно обменяться опытом и новыми педагогическими практиками. На Всероссийском этапе в нас вложили очень важные слова: «Бойся, действуй и получай удовольствие от того, чем ты занимаешься». Желаю каждому участнику — от юниоров чемпионатного движения «Профессионалы» до педагогов конкурса «Мастер года» — смело идти вперёд, не бояться вызовов и находить радость в каждом шаге профессионального пути».

Всероссийский конкурс «Мастер года» – часть федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети» и уже пять лет формирует новую культуру профессионального роста в системе СПО.

Фото: пресс-служба конкурса «Мастер года» в Самарской области