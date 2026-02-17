Я нашел ошибку
Главные новости:
В Центре профессионального образования Самарской области собрались преподаватели колледжей и техникумов региона.
В Самарской области началась деловая программа регионального этапа Чемпионата «Профессионалы»
Врач Новиков: при высокой температуре растирание спиртом противопоказано.
Врач-терапевт, рассказал об опасности неправильных действий при  домашних способах сбить температуру
Сервис 2ГИС подсчитал «индекс блина» — сколько сладких блинов можно купить на среднюю зарплату в российских городах.
Средняя стоимость блина весом 200 граммов в Самаре - 192 рубля
17 февраля в Тольятти на ледовом стадионе «Лада-Арена» завершился матч домашней серии регулярного чемпионата КХЛ между «Ладой» и ЦСКА. 
Хоккеисты "Лады" одержали победу над ЦСКА со счетом 2:1
Сегодня, 17 февраля, в Самарской области стартовали кампания по борьбе с продажей несовершеннолетним сигарет и вейпов "Спасибо за отказ!".
В губернии стартовала социальная программа по борьбе с курением среди несовершеннолетних
 Температура воздуха 18 февраля в Самаре ночью -15, -17°С, днем -8, -10°С. На дорогах гололедица.
18 февраля в регионе без осадков, до -12°С
В Казани проходят испытания двух роботов, работающих в паре – один сгребает снег, а второй, двигаясь следом, отбрасывает его в сторону и разравнивает дорогу.
В Татарстане разработали коммунальных роботов для уборки снега
«Крылья Советов» – «Челябинск» – 3:2 (2:1, 0:0, 1:1).
«Крылья» в контрольном матче обыграли «Челябинск» - 3:2
В Самарской области началась деловая программа регионального этапа Чемпионата «Профессионалы»

242
В Центре профессионального образования Самарской области собрались преподаватели колледжей и техникумов региона.

С торжественного старта отборочного и регионального этапов Всероссийского конкурса «Мастер года» в Самарской области началась деловая программа регионального этапа Чемпионата «Профессионалы».

В Центре профессионального образования Самарской области собрались преподаватели колледжей и техникумов региона. Участников приветствовала заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова. Она подчеркнула, что конкурс – это не только борьба за звание, а прежде всего профессиональный анализ собственной работы. 

В этот же день прошел открытый диалог будущих конкурсантов с финалистами прошлых лет и региональными экспертами. Обсуждали подготовку методических материалов и умение представить опыт в сжатые сроки. Конкурс «Мастер года» — это механизм профессиональной трансформации. Он помогает педагогам совершенствовать методы обучения и проверить устойчивость в профессиональных испытаниях. Понятные критерии оценки и реальные истории успеха коллег усиливают интерес к участию.

«В 2026 году ожидается не менее 600 участников регионального этапа, что составляет около 12 % педагогов СПО области. Масштаб конкуренции усиливается, в том числе за счёт повышенных требований к личным профессиональным достижениям, которые должны быть диагностируемыми и значимыми для образовательной организации» — поделилась Рамия Хамитова, региональный координатор Всероссийского конкурса «Мастер года» в Самарской области.

Услышать тех, кто уже прошёл все этапы конкурса, — значит точнее оценить собственные возможности. О своём опыте рассказала Наталья Петрунина — преподаватель Самарского социально-педагогического колледжа, ставшая финалистом Всероссийского конкурса «Мастер года» в 2025 году: 

«Участие в конкурсе помогло мне не только по‑новому открыть географию нашей страны, но и заручиться поддержкой коллег со всей России — теперь в любой момент можно обменяться опытом и новыми педагогическими практиками. На Всероссийском этапе в нас вложили очень важные слова: «Бойся, действуй и получай удовольствие от того, чем ты занимаешься». Желаю каждому участнику — от юниоров чемпионатного движения «Профессионалы» до педагогов конкурса «Мастер года» — смело идти вперёд, не бояться вызовов и находить радость в каждом шаге профессионального пути».

Всероссийский конкурс «Мастер года» – часть федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети» и уже пять лет формирует новую культуру профессионального роста в системе СПО.

 

Фото:  пресс-служба конкурса «Мастер года» в Самарской области

Теги: Самара

