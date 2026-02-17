Сервис 2ГИС подсчитал «индекс блина» — сколько сладких блинов можно купить на среднюю зарплату в российских городах. В расчете использовали блины весом 150–200 граммов с джемом, медом или сгущенкой, сообщает samara.mk.ru.

В Самаре один блин стоит в среднем 192 рубля, на зарплату (среднюю в городе) можно купить 394 блина. Для сравнения, средний показатель по городам-миллионникам — 455 блинов.

Самые дешевые сладкие блины продаются в Казани (140 рублей) и Красноярске (144 рубля). Самые дорогие — в Москве (294 рубля) и Санкт-Петербурге (291 рубль).

Фото: pxhere.com