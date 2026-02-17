Я нашел ошибку
Главные новости:
В Центре профессионального образования Самарской области собрались преподаватели колледжей и техникумов региона.
В Самарской области началась деловая программа регионального этапа Чемпионата «Профессионалы»
Врач Новиков: при высокой температуре растирание спиртом противопоказано.
Врач-терапевт, рассказал об опасности неправильных действий при  домашних способах сбить температуру
Сервис 2ГИС подсчитал «индекс блина» — сколько сладких блинов можно купить на среднюю зарплату в российских городах.
Средняя стоимость блина весом 200 граммов в Самаре - 192 рубля
17 февраля в Тольятти на ледовом стадионе «Лада-Арена» завершился матч домашней серии регулярного чемпионата КХЛ между «Ладой» и ЦСКА. 
Хоккеисты "Лады" одержали победу над ЦСКА со счетом 2:1
Сегодня, 17 февраля, в Самарской области стартовали кампания по борьбе с продажей несовершеннолетним сигарет и вейпов "Спасибо за отказ!".
В губернии стартовала социальная программа по борьбе с курением среди несовершеннолетних
 Температура воздуха 18 февраля в Самаре ночью -15, -17°С, днем -8, -10°С. На дорогах гололедица.
18 февраля в регионе без осадков, до -12°С
В Казани проходят испытания двух роботов, работающих в паре – один сгребает снег, а второй, двигаясь следом, отбрасывает его в сторону и разравнивает дорогу.
В Татарстане разработали коммунальных роботов для уборки снега
«Крылья Советов» – «Челябинск» – 3:2 (2:1, 0:0, 1:1).
«Крылья» в контрольном матче обыграли «Челябинск» - 3:2
