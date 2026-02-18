Челно-Вершинские огнеборцы не допустили распространения огня на дом и надворные постройки

17 февраля в 10:33 в пожарно-спасательный отряд № 42 филиал облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в поселке Малый Нурлат на улице Молодежной произошло возгорание гаража. На место происшествия оперативно были направлены расчет пожарно-спасательной части № 112 Отряда № 42 и добровольная пожарная команда села Краснояриха. По прибытии было установлено: гараж горит открытым пламенем, площадь горения составляет 20 квадратных метров, есть угроза дому и надворным постройкам. На тушение незамедлительно было подано 2 ствола «Б», создано 1 звено газодымозащитной службы, локализация пожара объявлена в 10:55, ликвидация открытого горения - в 11:09, в 11:34 - зафиксирована полная ликвидация последствий пожара. К счастью, никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"