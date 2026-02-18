66% женщин готовы увлечься «мужским» хобби ради отношений

Я нашел ошибку
25–26 февраля в Центре международной торговли в Москве пройдет Форум будущих технологий (ФБТ) – 2026, посвященный развитию биоэкономики как одного из ключевых направлений национальной технологической стратегии.
Форум будущих технологий – 2026: биоэкономика как драйвер технологического прорыва России
Всего в Красноармейском районе благодаря нацпроекту за год обновлены 5 офисов врача общей практики —  в поселках Алексеевский, Кировский и Гражданский, а также в селе Волчанка и Колывань.
В селе Колыван после ремонта открылось подразделение Красноармейской больницы 
В Самарском университете им. Королёва прошла рабочая встреча с представителями «Группы компаний «Беспилотные системы».
Представители крупной компании в сфере беспилотных систем посетили Самарский университет им. Королёва
Малые и средние предприятия Самарской области в 2025 году получили около 258 млн рублей льготных микрозаймов через цифровую платформу МСП.РФ.
Более 250 млн рублей льготного финансирования получили предприниматели региона через платформу МСП.РФ
Матчи проходили одновременно на десяти футбольных площадках размером 40х75 метров, расположенных в живописных местах Бузулукского бора у села Богатое в районе озера Сызранское и моста через реку Самара.
В Самарской области в 37-й раз прошел турнир по футболу на снегу «Зимний мяч Богатое»
22 февраля в Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого мастерство и волю к победе продемонстрируют юные хоккеисты и крепкие парни из следж-хоккейных команд.
В Самаре пройдет хоккейный турнир, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) объявляет о запуске четвертого сезона Международного конкурса авторов экскурсионного контента «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы».
Жителей региона  приглашают к участию в четвертом сезоне конкурса «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы» 
Самара примет участие во Всероссийском патриотическом фестивале «Россия – Моя история. Мужество»
Самара примет участие во Всероссийском патриотическом фестивале «Россия – Моя история. Мужество»
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
В Самаре музей «Заварка» организует мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник».
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
66% женщин готовы увлечься «мужским» хобби ради отношений

66% женщин готовы увлечься «мужским» хобби ради отношений

От пчеловодства до прыжков с парашютом — ради отношений россиянки иногда осваивают самые неожиданные занятия. Но действительно ли общие хобби помогают построить отношения? Дейтинг-сервис Mamba разобрался, какие увлечения сближают пары, какие отпугивают и, готовы ли женщины разделять интересы мужчин.

Общие интересы: бонус или основа отношений

Совпадение в интересах ценит большинство женщин, но по-разному. Для 67% это важный плюс, который делает отношения легче и интереснее. Однако почти каждая третья (25%) уверена: без общих увлечений у пары просто нет шансов.  И лишь 7% считают, что совпадать совсем необязательно — главное, чтобы у каждого было свое пространство.

Похожая картина и в дейтинге — 54% женщин признаются, что совпадение интересов в анкете помогает сразу почувствовать симпатию и начать диалог. Однако для 25% хобби не играет решающей роли при выборе партнера, иногда личная харизма и чувство юмора оказываются важнее списка увлечений.

Хобби ради отношений: за и против

66% женщин готовы увлечься мужским хобби, если это поможет начать отношения. Из них 21% считают, что это отличный способ показать, что вы «на одной волне», а еще 45% женщин выберут этот путь, но только если это действительно важно для мужчины. 

И это не просто слова. В опросе россиянки рассказывали, что ради симпатии пробовали паять схемы, ходили на рыбалку, прыгали с парашютом, проводили вечера в гараже и помогали делать ремонт. Некоторые соглашались на охоту или даже осваивали пчеловодство — чтобы разделить интерес партнера.

При этом треть женщин (34%) не видят смысла специально увлекаться чужими хобби. По их мнению, совпадение интересов — это приятно, но не обязательно.

Это видно и в отношении к притворству:: 62% признались, что никогда не делали вид, будто им нравится увлечение мужчины. Еще 29% готовы поддержать интерес партнера, только если он им действительно симпатичен. Проще говоря: сначала чувства — потом рыбалка.

Чемодан или джойстик: какие хобби решают судьбу знакомства

Сами увлечения мужчины тоже влияют на первое впечатление. Одни добавляют баллов, другие — могут насторожить уже на этапе знакомства.

Главным фаворитом среди мужских хобби стали путешествия: их назвали привлекательными 67% участниц опроса. Далее в рейтинге оказались спорт и фитнес (42%), кулинария и гастрономия (35%), а также культурный досуг: театры, выставки и концерты (32%). Ниже в списке оказались интеллектуальные игры (13%), творчество и фотография (12%) и занятия музыкой (10%).

Иногда хобби становится причиной закончить знакомство. 38% женщин признаются, что есть увлечения, которые для них сразу становятся редфлагом, еще 30% девушек настораживаются, если любимое занятие занимает всю жизнь мужчины.

Чаще всего сомнения вызывают компьютерные игры (55%), регулярные походы в бары с друзьями (40%), криптотрейдинг и форекс (19%), рыбалка и охота (11%), стриминг и блогинг (11%) и экстремальные виды спорта (10%).

Теги: Опрос

