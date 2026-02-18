66% женщин готовы увлечься «мужским» хобби ради отношений

От пчеловодства до прыжков с парашютом — ради отношений россиянки иногда осваивают самые неожиданные занятия. Но действительно ли общие хобби помогают построить отношения? Дейтинг-сервис Mamba разобрался, какие увлечения сближают пары, какие отпугивают и, готовы ли женщины разделять интересы мужчин.

Общие интересы: бонус или основа отношений

Совпадение в интересах ценит большинство женщин, но по-разному. Для 67% это важный плюс, который делает отношения легче и интереснее. Однако почти каждая третья (25%) уверена: без общих увлечений у пары просто нет шансов. И лишь 7% считают, что совпадать совсем необязательно — главное, чтобы у каждого было свое пространство.

Похожая картина и в дейтинге — 54% женщин признаются, что совпадение интересов в анкете помогает сразу почувствовать симпатию и начать диалог. Однако для 25% хобби не играет решающей роли при выборе партнера, иногда личная харизма и чувство юмора оказываются важнее списка увлечений.

Хобби ради отношений: за и против

66% женщин готовы увлечься мужским хобби, если это поможет начать отношения. Из них 21% считают, что это отличный способ показать, что вы «на одной волне», а еще 45% женщин выберут этот путь, но только если это действительно важно для мужчины.

И это не просто слова. В опросе россиянки рассказывали, что ради симпатии пробовали паять схемы, ходили на рыбалку, прыгали с парашютом, проводили вечера в гараже и помогали делать ремонт. Некоторые соглашались на охоту или даже осваивали пчеловодство — чтобы разделить интерес партнера.

При этом треть женщин (34%) не видят смысла специально увлекаться чужими хобби. По их мнению, совпадение интересов — это приятно, но не обязательно.

Это видно и в отношении к притворству:: 62% признались, что никогда не делали вид, будто им нравится увлечение мужчины. Еще 29% готовы поддержать интерес партнера, только если он им действительно симпатичен. Проще говоря: сначала чувства — потом рыбалка.

Чемодан или джойстик: какие хобби решают судьбу знакомства

Сами увлечения мужчины тоже влияют на первое впечатление. Одни добавляют баллов, другие — могут насторожить уже на этапе знакомства.

Главным фаворитом среди мужских хобби стали путешествия: их назвали привлекательными 67% участниц опроса. Далее в рейтинге оказались спорт и фитнес (42%), кулинария и гастрономия (35%), а также культурный досуг: театры, выставки и концерты (32%). Ниже в списке оказались интеллектуальные игры (13%), творчество и фотография (12%) и занятия музыкой (10%).

Иногда хобби становится причиной закончить знакомство. 38% женщин признаются, что есть увлечения, которые для них сразу становятся редфлагом, еще 30% девушек настораживаются, если любимое занятие занимает всю жизнь мужчины.

Чаще всего сомнения вызывают компьютерные игры (55%), регулярные походы в бары с друзьями (40%), криптотрейдинг и форекс (19%), рыбалка и охота (11%), стриминг и блогинг (11%) и экстремальные виды спорта (10%).