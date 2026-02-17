Около 30% россиян скрывают часть дохода от супругов

Современные россияне в целом доверяют своим партнерам в финансовых вопросах: большинство их них (66%) открыты со своими возлюбленными, не скрывая доходы и сбережения. При этом порядка 30% все же утаивают часть активов, и их доля растет прямо пропорционально доходам: большинство респондентов с зарплатой от 700 тысяч в месяц сообщили, что о размере их заработка и сбережений знают только они. Имеющих секретную «кубышку» женщин немногим больше (33%), чем мужчин (25%). Еще 5% опрошенных посвящают в информацию о своих сбережениях только родителей.

Именно супругам россияне доверяют сохранение накопленных средств чаще, чем другим родственникам. Так, 40% рассказали, что свой капитал хранят на личных счетах, и примерно столько же (39%) – отдают или готовы отдавать супругам, менее 15% – родителям (мужчины немногим чаще, чем женщины), а своим детям – лишь 2% опрошенных мужчин и 9% женщин (в основном в возрастном диапазоне 55+). Среди мужчин 46% доверяют или готовы доверить нажитое непосильным трудом «хранительнице очага».

К брачному договору большинство россиян относятся негативно, однако лояльность к документу повышается с размером благосостояния: особенно среди тех, кто зарабатывает от 700 тысяч рублей в месяц. Мужчины чаще (41%), чем женщины (37%) заявляли, что брачный договор – это признак недоверия в отношениях. Женщины же чаще (35%), чем мужчины (29%) отмечали, что считают такой договор практичным инструментом. Примерно 30% сообщили, что не придают значения брачному договору, но не откажут супругу в подписании, если тот попросит.

Отдать при разводе все нажитое супруге с детьми готовы 22% опрошенных мужчин. Однако представители мужского пола чаще склоняются ко мнению, что забрать имущество при расставании должен тот, кто платил него, а женщины – что тот, у кого остались дети. При этом чаще респонденты выступает за деление активов пополам.

Траты и заработки

Большинство опрошенных мужчин и женщин единогласно заявляют, что в семье работать должны оба (53%). Однако мнения о том, должна ли работать женщина разделились, и здесь 35% мужчин согласны содержать супругу, если она откажется от карьеры, в том числе, в пользу семьи.

Рассчитывают на то, что их финансовые вопросы будут закрываться супругом только 16% женщин, остальные 60% - за обоюдный вклад в бюджет семьи. Еще 22% готовы материально поддерживать супруга, если он перестанет работать ради заботы о семье. Среди опрошенных мужчин 7% надеются, что жена закроет их финансовые потребности, но лишь 2% женщин готовы это делать на постоянной основе.

Парадигме «заработанное мужчиной общее, женщиной — только ее» придерживаются только 7% россиян (чаще женщины), еще 18% держат личные счета, но копят вместе, полностью разделяют финансы только 15%.

Большинство мужчин и женщин (80%) единогласно считают необходимым советоваться с партнером при совершении крупных покупок, а половина пар (49%) старается вносить пропорциональный вклад в общие траты (например, один оплачивает коммуналку, другой — продукты). Ситуация, когда один партнер полностью берет на себя все расходы, встречается лишь в 15% случаев. При этом крупные покупки (недвижимость, автомобили, бытовую технику) мужчины в семьях совершают чаще.

Ссоры из-за денег случаются у 39% пар, где наиболее частые причины разногласий: траты в ресторанах и кафе, на хобби или отпуск. Только 17% признались, что их разногласия возникают из-за трат на детей. Финансовые недопонимания в семье, согласно результатам, усугубляются с ростом дохода, и наиболее часто возникают у граждан с зарплатой от 1 млн руб. в месяц (67%), которые в основном жалуются на то, у них просят слишком много средств.

О респондентах

В исследовании приняли участие более 1 тысячи россиян от 18 лет, где наиболее представленными группами были граждане 25–34 (21%) и 35–44 (25%) лет. Среди опрошенных 80% сообщили, что состоят в отношениях, в браке - половина из них. Согласно данным, порядка 75% трудоустроены, 12% временно не работают, 11% на пенсии, 2% в процессе обучения.

