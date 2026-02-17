Около 30% россиян скрывают часть дохода от супругов

Я нашел ошибку
Главные новости:
Анализатор используется для проведения исследований, связанных с определением уровня общего органического вещества в лекарственных средствах и их компонентах.
В региональном центре контроля качества лекарств работает современный анализатор углерода
17 февраля в рамках всероссийского проекта «Урок цифры» в школе № 41 прошло занятие, посвященное теме «Видеоплатформа».
Руководитель Департамента цифрового развития Самары провел «Урок цифры» для школьников
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля. Основной площадкой праздника станет площадь Куйбышева.
15 тысяч блинов приготовят для угощения гостей на площади Куйбышева в Самаре
24 февраля в 14:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города посетить презентацию литературного сборника «Честь наивысшая – носить русский мундир! Истории участников СВО».
В СОУНБ представят литературный сборник, посвященный подвигам героев СВО
11 марта в КРЦ «Звезда» в 19:00 состоится долгожданное событие для всех любителей юмора – фестиваль-открытие третьего сезона Центральной лиги МС КВН «Самара». 
Жителей региона приглашают на фестиваль-открытие Центральной лиги Международного союза КВН «Самара»
Приняли решение продлить срок предоставления компенсации затрат на получение высшего образования и расширить круг получателей этой меры, включив в него не только вдов, но и вдовцов участниц СВО.
В Самарской области продолжают поддерживать участников СВО и членов их семей
17 февраля Вячеслав Федорищев работает в Москве, где состоялась встреча с Министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым.
Губернатор Вячеслав Федорищев и Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов обсудили развитие промышленного потенциала региона
В Самаре подготовка к строительству дублера Московского шоссе завершена на 50%
В Самаре подготовка к строительству дублера Московского шоссе завершена на 50%
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.62
-0.57
EUR 91.04
-0.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
В Самаре музей «Заварка» организует мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник».
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Около 30% россиян скрывают часть дохода от супругов

152
Около 30% россиян скрывают часть дохода от супругов

Современные россияне в целом доверяют своим партнерам в финансовых вопросах: большинство их них (66%) открыты со своими возлюбленными, не скрывая доходы и сбережения. При этом порядка 30% все же утаивают часть активов, и их доля растет прямо пропорционально доходам: большинство респондентов с зарплатой от 700 тысяч в месяц сообщили, что о размере их заработка и сбережений знают только они. Имеющих секретную «кубышку» женщин немногим больше (33%), чем мужчин (25%). Еще 5% опрошенных посвящают в информацию о своих сбережениях только родителей.

Именно супругам россияне доверяют сохранение накопленных средств чаще, чем другим родственникам. Так, 40% рассказали, что свой капитал хранят на личных счетах, и примерно столько же (39%) – отдают или готовы отдавать супругам, менее 15% – родителям (мужчины немногим чаще, чем женщины), а своим детям – лишь 2% опрошенных мужчин и 9% женщин (в основном в возрастном диапазоне 55+). Среди мужчин 46% доверяют или готовы доверить нажитое непосильным трудом «хранительнице очага».

К брачному договору большинство россиян относятся негативно, однако лояльность к документу повышается с размером благосостояния: особенно среди тех, кто зарабатывает от 700 тысяч рублей в месяц. Мужчины чаще (41%), чем женщины (37%) заявляли, что брачный договор – это признак недоверия в отношениях. Женщины же чаще (35%), чем мужчины (29%) отмечали, что считают такой договор практичным инструментом. Примерно 30% сообщили, что не придают значения брачному договору, но не откажут супругу в подписании, если тот попросит.

Отдать при разводе все нажитое супруге с детьми готовы 22% опрошенных мужчин. Однако представители мужского пола чаще склоняются ко мнению, что забрать имущество при расставании должен тот, кто платил него, а женщины – что тот, у кого остались дети. При этом чаще респонденты выступает за деление активов пополам.

Траты и заработки

Большинство опрошенных мужчин и женщин единогласно заявляют, что в семье работать должны оба (53%). Однако мнения о том, должна ли работать женщина разделились, и здесь 35% мужчин согласны содержать супругу, если она откажется от карьеры, в том числе, в пользу семьи.

Рассчитывают на то, что их финансовые вопросы будут закрываться супругом только 16% женщин, остальные 60% - за обоюдный вклад в бюджет семьи. Еще 22% готовы материально поддерживать супруга, если он перестанет работать ради заботы о семье. Среди опрошенных мужчин 7% надеются, что жена закроет их финансовые потребности, но лишь 2% женщин готовы это делать на постоянной основе.

Парадигме «заработанное мужчиной общее, женщиной — только ее» придерживаются только 7% россиян (чаще женщины), еще 18% держат личные счета, но копят вместе, полностью разделяют финансы только 15%.

Большинство мужчин и женщин (80%) единогласно считают необходимым советоваться с партнером при совершении крупных покупок, а половина пар (49%) старается вносить пропорциональный вклад в общие траты (например, один оплачивает коммуналку, другой — продукты). Ситуация, когда один партнер полностью берет на себя все расходы, встречается лишь в 15% случаев. При этом крупные покупки (недвижимость, автомобили, бытовую технику) мужчины в семьях совершают чаще.

Ссоры из-за денег случаются у 39% пар, где наиболее частые причины разногласий: траты в ресторанах и кафе, на хобби или отпуск. Только 17% признались, что их разногласия возникают из-за трат на детей. Финансовые недопонимания в семье, согласно результатам, усугубляются с ростом дохода, и наиболее часто возникают у граждан с зарплатой от 1 млн руб. в месяц (67%), которые в основном жалуются на то, у них просят слишком много средств.

О респондентах

В исследовании приняли участие более 1 тысячи россиян от 18 лет, где наиболее представленными группами были граждане 25–34 (21%) и 35–44 (25%) лет. Среди опрошенных 80% сообщили, что состоят в отношениях, в браке - половина из них. Согласно данным, порядка 75% трудоустроены, 12% временно не работают, 11% на пенсии, 2% в процессе обучения.

Пресс-служба Финуслуг

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Россияне совершают в онлайне в среднем около шести покупок в месяц
17 февраля 2026, 11:18
Россияне совершают в онлайне в среднем около шести покупок в месяц
Самая высокая доля ежедневных заказов отмечается среди аудитории 18–24 лет (12%), тогда как среди респондентов 65+ этот показатель составляет 2%. Общество
185
Самарцы рассказали, какой возраст считают оптимальным для регистрации в соцсетях
17 февраля 2026, 09:43
Самарцы рассказали, какой возраст считают оптимальным для регистрации в соцсетях
Опрос родителей показал: чем старше ребенок, тем меньше запретов на регистрации, а аккаунты старшеклассников в целом контролируют меньше, чем 7—9-летних. Общество
202
зумеры чаще других поколений рассматривают подработку
16 февраля 2026, 11:49
Зумеры чаще других поколений рассматривают подработку
Наиболее быстрый рост интереса за последний год фиксируется среди старших возрастных групп — прежде всего среди россиян 65 лет и старше (+78%). Общество
328
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
17 февраля 2026  11:07
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
195
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
16 февраля 2026  19:26
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
528
Жителей Самары хотят штрафовать за брошенные самокаты
16 февраля 2026  15:58
Жителей Самары хотят штрафовать за брошенные самокаты
496
Самарский аграрий вошёл в число победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры АПК»
16 февраля 2026  13:49
Самарский аграрий вошёл в число победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры АПК»
431
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
16 февраля 2026  11:04
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
416
Весь список