Рассмотрение апелляции по делу об отравлении «Мистером Сидром» в Самаре отложено

Анализатор используется для проведения исследований, связанных с определением уровня общего органического вещества в лекарственных средствах и их компонентах.
В региональном центре контроля качества лекарств работает современный анализатор углерода
17 февраля в рамках всероссийского проекта «Урок цифры» в школе № 41 прошло занятие, посвященное теме «Видеоплатформа».
Руководитель Департамента цифрового развития Самары провел «Урок цифры» для школьников
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля. Основной площадкой праздника станет площадь Куйбышева.
15 тысяч блинов приготовят для угощения гостей на площади Куйбышева в Самаре
24 февраля в 14:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города посетить презентацию литературного сборника «Честь наивысшая – носить русский мундир! Истории участников СВО».
В СОУНБ представят литературный сборник, посвященный подвигам героев СВО
11 марта в КРЦ «Звезда» в 19:00 состоится долгожданное событие для всех любителей юмора – фестиваль-открытие третьего сезона Центральной лиги МС КВН «Самара». 
Жителей региона приглашают на фестиваль-открытие Центральной лиги Международного союза КВН «Самара»
Приняли решение продлить срок предоставления компенсации затрат на получение высшего образования и расширить круг получателей этой меры, включив в него не только вдов, но и вдовцов участниц СВО.
В Самарской области продолжают поддерживать участников СВО и членов их семей
17 февраля Вячеслав Федорищев работает в Москве, где состоялась встреча с Министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым.
Губернатор Вячеслав Федорищев и Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов обсудили развитие промышленного потенциала региона
В Самаре подготовка к строительству дублера Московского шоссе завершена на 50%
Мероприятия
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
В Самаре музей «Заварка» организует мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник».
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
Рассмотрение апелляции по делу об отравлении «Мистером Сидром» в Самаре отложено

145
Самарский областной суд 17 февраля провел заседание по делу о массовом отравлении напитком «Мистер Сидр». В этот день должны были рассмотреть апелляцию фигурантов дела, однако решение принято не было. Судебное заседание перенесли, чтобы дать участникам процесса возможность ознакомиться с новой апелляционной жалобой, поданной 12 февраля, сообщает «КП-Самара».

Апелляцию подали изготовитель смертоносного алкоголя Анар Гусейнов и поставщик спирта Артем Айрапетян. Оба сочли предыдущее решение суда излишне строгим: их приговорили к 9 и 8 годам колонии за гибель 50 человек, пишет Самарская газета. 

В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
17 февраля 2026  11:07
195
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
16 февраля 2026  19:26
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
528
Жителей Самары хотят штрафовать за брошенные самокаты
16 февраля 2026  15:58
496
Самарский аграрий вошёл в число победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры АПК»
16 февраля 2026  13:49
431
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
16 февраля 2026  11:04
416
