Рассмотрение апелляции по делу об отравлении «Мистером Сидром» в Самаре отложено

Самарский областной суд 17 февраля провел заседание по делу о массовом отравлении напитком «Мистер Сидр». В этот день должны были рассмотреть апелляцию фигурантов дела, однако решение принято не было. Судебное заседание перенесли, чтобы дать участникам процесса возможность ознакомиться с новой апелляционной жалобой, поданной 12 февраля, сообщает «КП-Самара».

Апелляцию подали изготовитель смертоносного алкоголя Анар Гусейнов и поставщик спирта Артем Айрапетян. Оба сочли предыдущее решение суда излишне строгим: их приговорили к 9 и 8 годам колонии за гибель 50 человек, пишет Самарская газета.