В Самаре ищут перевозчика на 46-й автобусный маршрут

Горадминистрация организовала открытый конкурс. Информация появилась на сайте мэрии 16 февраля.

Перевозчик нужен для 46-го маршрута протяженностью 12,65 километра. Идет от автостанции «Аврора» до площади Революции. Необходимо предоставить 15 автобусов малого класса.

Начало движения — в 6:30, окончание — в 22:00, интервалы — 5-20 минут, говорится в документах.

Свидетельство на перевозки дадут на 5 лет. Заявки на участие в открытом конкурсе принимают до 10 марта на улице Некрасовской, 56, кабинет № 15. Итоги подведут в тот же день, пишет «МК в Самаре»