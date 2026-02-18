Российским спортсменам не вручили подарочные смартфоны на Олимпиаде

Российский ски-альпинист Никита Филиппов сообщил, что атлеты из России, выступающие в нейтральном статусе на зимних Олимпийских играх в Италии, не получили памятные телефоны, предусмотренные для всех участников соревнований.

Об этом спортсмен рассказал в своём Telegram-канале.

Ранее южнокорейский производитель электроники, являющийся официальным партнёром Олимпийских игр, представил специальную версию складного смартфона.

Согласно заявлению компании, устройства с уникальной гравировкой предназначались для почти 3,8 тыс. олимпийцев и паралимпийцев.

«Всем выдают Samsung, а нас обделили. Дали только шампунь с зубной пастой. Ну ладно, мы сюда не за телефонами приехали», — написал Никита Филиппов.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай. В 2024 году во время летней Олимпиады в Париже российские спортсмены также остались без подарков от генерального спонсор, пишет РТ.