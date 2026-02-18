В Самарской области предложили ужесточить продажу алкоголя и табака

В Самарской области могут ввести дополнительные ограничения на продажу алкоголя и сигарет. Инициативу обсудили на заседании комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы.

Поводом стала статистика смертности в период новогодних праздников. По данным властей, без учета несчастных случаев основными причинами летальных исходов стали болезни системы кровообращения, нередко связанные с употреблением алкоголя.

В качестве примера приводят опыт Вологодской области, где продажа алкоголя ограничена двумя часами в день. По словам чиновников, это способствовало росту рождаемости и снижению смертности. Также отмечается, что после запрета курения в общественных местах уровень инфарктов миокарда снизился на 11%.

Вопрос планируют вынести на общественную комиссию в конце марта, пишет Самара-МК.