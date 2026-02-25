С начала года на "коллекторов" поступило 46 жалоб в Самарской области

С начала 2026 года в ГУФССП России по Самарской области поступило 46 таких обращений. В основном жалуются на действия представителей «коллекторских» агентств, занимающихся возвратом просроченной задолженности и микрофинансовых организаций. В отношении одной из таких организаций, нарушавшей права граждан, должностными лицами ГУФССП России по Самарской области в 2026 году уже составлен административный протокол по ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

Другим организациям вынесено 3 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований федерального законодательства.

Всего за 2025 год в ГУФССП России по Самарской области поступило 900 обращений от граждан. После проведения проверки в отношении юридических лиц, занимающихся взысканием просроченной задолженности, составлено 87 административных протоколов по ст. 14.57 КоАП РФ. Нарушителям законодательства назначено наказание в виде штрафов на общую сумму в размере почти 3,8 миллиона рублей.

Граждане, столкнувшиеся с неправомерными действиями юридических лиц при возврате просроченной задолженности, могут обратиться в ГУФССП России по Самарской области через Интернет-приемную на официальном сайте ведомства www.r63.fssp.gov.ru или направить письменное обращение по адресу: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, д. 17. Задать уточняющие вопросы можно в будни с 9.00 до 18.00 по телефону: 8 846 266 62 44.