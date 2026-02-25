В России за пять лет потребление алкоголя снизилось на 11%

Потребление алкоголя в России за последние пять лет сократилось на 11%. Об этом свидетельствуют подсчёты ТАСС на основе данных Министерства здравоохранения РФ.

В 2020 году на душу населения приходилось 9,06 литра этанола, а в 2025-м — уже 8,06 литра. Снижение зафиксировано на фоне последовательной государственной политики и популяризации здорового образа жизни.

К 2030 году планируется уменьшить этот показатель до 7,8 литра. Такие целевые ориентиры заложены в Стратегии развития здравоохранения, утверждённой президентом.

Ожидается, что это позитивно скажется на продолжительности и качестве жизни граждан.