Память Героя Советского Союза Владимира Чудайкина почтили в Самаре у новой стелы в сквере его имени

Торжественная церемония в день 101-летия со дня его рождения состоялась в сквере у дома № 52 по улице Республиканской, благоустроенном в 2025 году по программе «Народный бюджет Самарской области».

Вместе с жителями, учениками школы № 150, которая носит имя героя, и ветеранами АО «Самарский металлургический завод» в ней приняли участие глава города Самары Иван Носков, генеральный директор предприятия Сергей Бурцев, внук Владимира Ивановича Алексей Чудайкин и его правнук Вячеслав Чудайкин.

«Для нас и, уверен, для последующих поколений жителей Самары Владимир Иванович – пример человека, который не прятался от жизни: в годы Великой Отечественной войны он в полной мере посвятил себя защите Родины, в мирное время – труду и общественной жизни. До последних дней своей жизни он вел активную работу в качестве председателя ветеранской организации, много времени уделял патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Этот сквер, названный в его честь, станет новой точкой притяжения в Самаре»,

– сказал глава города Самары Иван Носков.

На церемонии в исполнении учеников школы № 150 прозвучали стихи, посвященные жизни и военному подвигу Владимира Ивановича Чудайкина. Все участники мероприятия возложили цветы к стеле и почтили память ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза минутой молчания.