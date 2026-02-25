Я нашел ошибку
С 1 по 24 марта состоится большой гастрольный тур Государственного академического Волжского русского народного хора имени Петра Милославова - «от Жигулей до Саян».
«от Жигулей до Саян»: в марте пройдет большой гастрольный тур Государственного академического Волжского русского народного хора
Врач-аллерголог-иммунолог СОКБ имени В.Д.Середавина Фарид Закиров рассказал, как поддержать иммунитет подростка.
Самарский врач--аллерголог-иммунолог рассказал, как поддержать иммунитет подростка
В Самарской области прошел финальный тур регионального этапа Всероссийского технологического конкурса «Инженерные кадры России среди дошкольных образовательных организаций Самаркой области в категории «ИКаРенок».
В Самарской области завершился региональный этап Всероссийского технологического конкурса  «ИКаРенок»
Сегодня, 25 февраля, в Самаре проходит региональный этап соревнований по многоборью ГТО среди обучающихся образовательных организаций.
В Самаре проходит областной фестиваль комплекса ГТО среди школьников
Стартовал четвертый Всероссийский патриотический конкурс творческих работ «Памяти героев верны!», организованный Государственным фондом «Защитники Отечества».
Стартовал четвертый Всероссийский патриотический конкурс творческих работ «Памяти героев верны!»
25 февраля поступило сообщение об утечке на трубопроводе теплоснабжения в Сызрани на ул. Степана Разина, 46.
В Сызрани произошла утечка на трубопроводе теплоснабжения
В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Самаре состоялся патриотический шахматный турнир, посвященный Дню защитника Отечества. Мероприятие было организовано в рамках проекта «Шахматы для СВОих».
«Ход конем» в честь защитников: в Самаре прошел патриотический шахматный турнир
В Самаре 4 марта завоют сирены
В Самаре 4 марта завоют сирены
В Самарской области с 1 марта меняются правила перелетов

В Самарской области с 1 марта меняются правила перелетов

С 1 марта начинают действовать новые правила авиаперевозок, утвержденные Минтрансом России. 

Главное новшество — расширены основания для возврата даже невозвратных билетов. Деньги можно будет вернуть, если рейс задержали более чем на 30 минут или отправили раньше указанного времени. Поводом для вынужденного возврата также станет болезнь близкого родственника.

К таким случаям теперь относятся и ситуации, когда пассажиру не предоставили обслуживание по оплаченному классу или допустили ошибки при оформлении билета.

Изменены правила для стыковочных рейсов. Если пассажир не успел на первый сегмент перелета, обратный билет больше не будет автоматически аннулирован.

Четко прописаны и сроки помощи при задержках. Воду обязаны предоставить после двух часов ожидания, горячее питание — после четырех, размещение в гостинице — после восьми часов днем и шести часов ночью.

Семьи с детьми получат дополнительные гарантии. При совместной покупке билетов на внутренние рейсы ребенок в эконом-классе получит скидку 50%. Пассажиров с двумя и более детьми до 12 лет должны разместить рядом — в одном ряду или на соседних местах, пишет Самара-МК. 

В центре внимания
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
25 февраля 2026  13:03
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
Еще три «Львенка» приехали в Самару
25 февраля 2026  12:57
Еще три «Львенка» приехали в Самару
Заместитель главы города Самары Данил Морозов ответит на вопросы в программе «Прямой диалог»
25 февраля 2026  12:54
Заместитель главы города Самары Данил Морозов ответит на вопросы в программе «Прямой диалог»
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
23 февраля 2026  12:34
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
