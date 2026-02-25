В Самарской области с 1 марта меняются правила перелетов

С 1 марта начинают действовать новые правила авиаперевозок, утвержденные Минтрансом России.

Главное новшество — расширены основания для возврата даже невозвратных билетов. Деньги можно будет вернуть, если рейс задержали более чем на 30 минут или отправили раньше указанного времени. Поводом для вынужденного возврата также станет болезнь близкого родственника.

К таким случаям теперь относятся и ситуации, когда пассажиру не предоставили обслуживание по оплаченному классу или допустили ошибки при оформлении билета.

Изменены правила для стыковочных рейсов. Если пассажир не успел на первый сегмент перелета, обратный билет больше не будет автоматически аннулирован.

Четко прописаны и сроки помощи при задержках. Воду обязаны предоставить после двух часов ожидания, горячее питание — после четырех, размещение в гостинице — после восьми часов днем и шести часов ночью.

Семьи с детьми получат дополнительные гарантии. При совместной покупке билетов на внутренние рейсы ребенок в эконом-классе получит скидку 50%. Пассажиров с двумя и более детьми до 12 лет должны разместить рядом — в одном ряду или на соседних местах, пишет Самара-МК.