россияне стали меньше есть лапшу быстрого приготовления

Продажи продуктов быстрого приготовления в России в 2025 году снизились на 4% в натуральном выражении. Годом ранее категория показывала рост. Основное падение обеспечил ключевой сегмент — быстрорастворимая лапша, на которую приходится 88,6% спроса. Ее продажи сократились на 15,9%.

Спрос на лапшу в брикетах уменьшился на 5,7%, в стаканчиках и лотках — на 1%. Наибольшее падение показала продукция в коробках и альтернативной упаковке. В январе 2026 года продажи лапши быстрого приготовления также снизились — на 4% год к году, пишет «Коммерсантъ».

Снижение интереса происходит на фоне расширения ассортимента. За год число брендов в рознице выросло на 26% и дост

Фото pxhere.com