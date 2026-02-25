Я нашел ошибку
С 1 по 24 марта состоится большой гастрольный тур Государственного академического Волжского русского народного хора имени Петра Милославова - «от Жигулей до Саян».
Врач-аллерголог-иммунолог СОКБ имени В.Д.Середавина Фарид Закиров рассказал, как поддержать иммунитет подростка.
В Самарской области прошел финальный тур регионального этапа Всероссийского технологического конкурса «Инженерные кадры России среди дошкольных образовательных организаций Самаркой области в категории «ИКаРенок».
Сегодня, 25 февраля, в Самаре проходит региональный этап соревнований по многоборью ГТО среди обучающихся образовательных организаций.
Стартовал четвертый Всероссийский патриотический конкурс творческих работ «Памяти героев верны!», организованный Государственным фондом «Защитники Отечества».
25 февраля поступило сообщение об утечке на трубопроводе теплоснабжения в Сызрани на ул. Степана Разина, 46.
В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Самаре состоялся патриотический шахматный турнир, посвященный Дню защитника Отечества. Мероприятие было организовано в рамках проекта «Шахматы для СВОих».
В Самаре 4 марта завоют сирены
Синоптик прервал панику москвичей из-за надвигающегося снегопада

175
Научный руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов оценил предстоящие осадки в столичном регионе, развеяв опасения москвичей о повторении мощного февральского снегопада. Синоптик поделился подробностями предстоящей погоды в эфире радио «Комсомольская правда».

По прогнозам метеорологов, наиболее интенсивные осадки пройдут в ближайшие часы, после чего стихнут. Снегопад постепенно перейдет из разряда сильного в умеренный, а затем и в слабый, окончательно прекратившись к вечеру вторника. Вслед за этим регион ждет небольшая передышка: два дня без осадков с умеренными морозами, которые полностью соответствуют климатической норме конца февраля.

Несмотря на приближение календарной весны, расслабляться рано, но и паниковать из-за снега тоже не стоит. Специалист призывает не драматизировать ситуацию и уточняет, что глагол «завалит» в данном случае — сильное преувеличение. Он пояснил, что грядущий снегопад нельзя сравнивать с циклоном, который обрушился на город 19–20 февраля.

«Это совсем не тот снегопад, который нас накрыл 19-20 февраля, это все-таки и по генезису, и по количеству ожидаемых осадков совершенно другой снегопад. Потом на юге области это будет связано еще, ко всему прочему, с повышением температуры до близких к нулю значений», — заявил Шувалов.

Он подчеркнул, что будет мокрый снег, которого выпадет 3-5 см по всей Московской области.

Согласно прогнозам, небольшое увеличение снежного покрова станет временным явлением. Уже с пятницы, 28 февраля, в городе начнутся метеорологические изменения. Синоптики обещают настоящий «приступ весны»: дневная температура поднимется до +1…+3 градусов, а осадки, вероятно, будут выпадать в смешанной фазе, местами не исключен и небольшой дождь. Таким образом, первая пятидневка марта порадует москвичей теплой и оттепельной погодой, пишет МК. 

