Синоптик прервал панику москвичей из-за надвигающегося снегопада

Научный руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов оценил предстоящие осадки в столичном регионе, развеяв опасения москвичей о повторении мощного февральского снегопада. Синоптик поделился подробностями предстоящей погоды в эфире радио «Комсомольская правда».

По прогнозам метеорологов, наиболее интенсивные осадки пройдут в ближайшие часы, после чего стихнут. Снегопад постепенно перейдет из разряда сильного в умеренный, а затем и в слабый, окончательно прекратившись к вечеру вторника. Вслед за этим регион ждет небольшая передышка: два дня без осадков с умеренными морозами, которые полностью соответствуют климатической норме конца февраля.

Несмотря на приближение календарной весны, расслабляться рано, но и паниковать из-за снега тоже не стоит. Специалист призывает не драматизировать ситуацию и уточняет, что глагол «завалит» в данном случае — сильное преувеличение. Он пояснил, что грядущий снегопад нельзя сравнивать с циклоном, который обрушился на город 19–20 февраля.

«Это совсем не тот снегопад, который нас накрыл 19-20 февраля, это все-таки и по генезису, и по количеству ожидаемых осадков совершенно другой снегопад. Потом на юге области это будет связано еще, ко всему прочему, с повышением температуры до близких к нулю значений», — заявил Шувалов.

Он подчеркнул, что будет мокрый снег, которого выпадет 3-5 см по всей Московской области.

Согласно прогнозам, небольшое увеличение снежного покрова станет временным явлением. Уже с пятницы, 28 февраля, в городе начнутся метеорологические изменения. Синоптики обещают настоящий «приступ весны»: дневная температура поднимется до +1…+3 градусов, а осадки, вероятно, будут выпадать в смешанной фазе, местами не исключен и небольшой дождь. Таким образом, первая пятидневка марта порадует москвичей теплой и оттепельной погодой, пишет МК.