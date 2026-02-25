Я нашел ошибку
Главные новости:
россияне стали меньше есть лапшу быстрого приготовления
Россияне стали меньше есть лапшу быстрого приготовления
"РКС-Самара" благодарят жителей домов, которые правильно пользуются централизованным водоотведением
"РКС-Самара" благодарят жителей домов, которые правильно пользуются централизованным водоотведением
Участники СВО и предприятия Самарской области получили более 170 млн рублей на развитие бизнеса
Участники СВО и предприятия Самарской области получили более 170 млн рублей на развитие бизнеса
Педагог из Самары стал лауреатом всероссийской олимпиады "Хранители русского языка"
Педагог из Самары стал лауреатом всероссийской олимпиады "Хранители русского языка"
Общество «Знание» расширяет географию конкурса Знание.Авторы: заявки принимаются от граждан России и Беларуси
Общество «Знание» расширяет географию конкурса Знание.Авторы: заявки принимаются от граждан России и Беларуси
Число сделок ДДУ выросло на 54,3% за период снижения ключевой ставки
Число сделок ДДУ выросло на 54,3% за период снижения ключевой ставки
На кондитерской фабрике в Самарской области открылся музей СВО
На кондитерской фабрике в Самарской области открылся музей СВО
В Самаре в кафе полиция с ОМОНом накрыла нелегалов, задержала наркопотребителей и нашла пьяного подростка
В Самаре в кафе полиция с ОМОНом накрыла нелегалов, задержала наркопотребителей и нашла пьяного подростка
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»
Участники СВО и предприятия Самарской области получили более 170 млн рублей на развитие бизнеса

Участники СВО и предприятия Самарской области получили более 170 млн рублей на развитие бизнеса

Самарская область вошла в число регионов-лидеров по объему льготных средств, выданных предпринимателям-участникам СВО и предприятиям, обеспечивающим нужды специальной военной операции. В 2025 году в регионе было выдано более 13% от общего объема средств: участники СВО получили свыше 170 млн рублей в виде микрофинансовой поддержки.

Всего в 2025 году государственные микрофинансовые организации выдали предпринимателям-участникам СВО и предприятиям льготные займы на общую сумму 1,3 млрд рублей. Более 680 млн рублей из этих средств было оформлено через Цифровую платформу МСП.РФ.

В Самарской области для участников, ветеранов СВО и членов их семей доступны различные инструменты господдержки, в том числе по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Губернатор Вячеслав Федорищев уделяет пристальное внимание комплексной поддержке участников СВО и их семей. В настоящее время в регионе действует 47 мер поддержки для них. Благодаря выстроенной работе в 2025 году Самарская область вошла в ТОП-5 страны по уровню занятости участников СВО, вернувшихся в регион.

«Поддержка ветеранов СВО - один из наших приоритетов. Программы поддержки должны давать людям реальные инструменты для работы и развития. Льготное микрофинансирование на специальных условиях позволяет быстро получить средства на запуск нового дела или поддержку действующего предприятия. На уровне региона мы реализуем программу «СВОё Дело» - обучаем ветеранов СВО и их близких людей основам предпринимательства. В этом году также впервые проведем конкурс грантов для выпускников нашего обучения», — рассказал врио заместителя председателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк

В Гарантийном фонде Самарской области участникам спецоперации доступны льготные микрозаймы по минимальным ставкам от 3%. Институт развития работает на площадке регионального центра «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.

Фото – Минэкономразвития Самарской области.

