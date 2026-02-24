Я нашел ошибку
аферисты напугали тольяттинку уголовной ответственностью и забрали у нее 600 тыс. руб.
Открывается регистрация на Всероссийский форум Цифровые технологии в образовании
В Москве взорвалась машина ДПС
В Самарской области за 2025 год зарегистрировано 116 преступлений с фальшивыми деньгами
Крупный пожар: в поселке Смышляевка горели жилой дом и частная баня
В аэропорту Самары сняли временные ограничения на полеты
Развитие жизненных ситуаций на Госуслугах продолжилось в 2026 году
Перечень разрешенных игрушек для детсадов создадут в Минпросвещения
В Самарской области отправили на уничтожение почти 400 пачек сигарет

83
В Самарской области отправили на уничтожение почти 400 пачек сигарет

За продажу сигарет без требуемой законодательством маркировки владелицу торговой точки привлекли к административной ответственности по ст. 15.12 КоАП РФ «Производство, ввод в оборот или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации». Реализуемую нарушительницей табачную продукцию суд постановил конфисковать.
В рамках исполнительных производств сотрудник Службы выехал по месту совершения исполнительных действий и составил акт изъятия 372 пачек сигарет. Не имеющую маркировки табачную продукцию передали в Росалкогольтабакконтроль для последующего уничтожения.
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

В Сызрани вор украл из гаража набор удочек, спиннинг, складные стулья и навесной лодочный набор
13 февраля 2026, 12:52
В Сызрани вор украл из гаража набор удочек, спиннинг, складные стулья и навесной лодочный набор
В результате принятых мер ущерб, причиненный владельцу украденного имущества, в размере 250 тысяч рублей полностью компенсирован. Происшествия
542
В Самарской области стартовал Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки
13 февраля 2026, 12:11
В Самарской области стартовал Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки
Фестиваль-конкурс проводится по трем номинациям: исполнительное мастерство, хореография и вокал. Общество
513
С самарца взыскали уголовный штраф за фиктивную постановку иностранцев на учет
12 февраля 2026, 10:11
С самарца взыскали уголовный штраф за фиктивную постановку иностранцев на учет
За совершенное преступление суд назначил мужчине наказание в виде уголовного штрафа в размере 200 тысяч рублей. Происшествия
479
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
23 февраля 2026  12:34
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
563
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
635
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний.
22 февраля 2026  11:20
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний
1048
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля
2738
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
1013
