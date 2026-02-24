В Самарской области отправили на уничтожение почти 400 пачек сигарет

За продажу сигарет без требуемой законодательством маркировки владелицу торговой точки привлекли к административной ответственности по ст. 15.12 КоАП РФ «Производство, ввод в оборот или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации». Реализуемую нарушительницей табачную продукцию суд постановил конфисковать.

В рамках исполнительных производств сотрудник Службы выехал по месту совершения исполнительных действий и составил акт изъятия 372 пачек сигарет. Не имеющую маркировки табачную продукцию передали в Росалкогольтабакконтроль для последующего уничтожения.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.