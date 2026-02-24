В Самаре за неделю 374 наблюдателя насчитали более 5 тысяч воробьев

Всего в "пернатой" кампании участвовало 87 регионов нашей страны.

В России подвели итоги зимней переписи "Воробьи на кустах". Она проходила с 7 по 15 февраля. Ученые смогли обследовать 14 188 точек и привлечь более 22 тысяч человек.



По итогам мероприятий, всего было насчитано 322 343 воробья.



Ключевой задачей стала проверка известных мест с этими птицами и поиск новых. Количество последних на карте переписи увеличилось на 77 %.



Самыми массовыми видами стали полевые и домовые воробьи. Причем, первых оказалось незначительно больше: наблюдатели насчитали 139 676, а вторых – 123 169. Еще в 18,5 % случаев не удалось точно определить вид.



По словам специалистов, за последние годы пернатые все чаще приживаются вблизи человеческих застроек.



Больше всего птиц насчитали в столице страны (31 193 ) и Московской области (20 114).



В Самарской области за неделю 374 наблюдателя зафиксировали 5 887 воробьев. Из них — 2 011 полевых и 2 270 — домовых. Также удалось определить, что в 63-м регионе гораздо больше самцов птиц, чем самок (906 против 538). А у 1 606 воробьев не удалось определить вид.



Полевой и домовой воробьи различаются внешним видом головы и поведением: у первого есть коричневая "шапка" черные пятна на белых щеках и единый окрас среди самцов и самок. Домовый же крупнее, самец "носит" серую шапочку и серый "фартук", самка серая с бурым оттенком.

Источник: 450media.ru

Фото: pxhere.com