Самарцев приглашают оформить карту болельщика

На следующей неделе стартует новый сезон чемпионата России по футболу. Оформите заранее карту болельщика, чтобы покупать билеты и абонементы на матчи «Крыльев Советов» и «Акрона»!
Что такое карта болельщика
это персональный номер, который требуется всем посетителям стадиона
карту оформляют игроки, тренеры, судьи, болельщики и все сотрудники стадиона
Как оформить карту болельщика
- войдите на Госуслуги и выберите услугу «Получение карты болельщика»
- подтвердите свои персональные и контактные данные
- загрузите свое портретное фото
- посетите МФЦ, возьмите с собой паспорт, для детей - свидетельство о рождении. Сообщите сотруднику центра, что вам необходимо подтвердить личность для получения карты болельщика
- сотрудник МФЦ проверит данные, при необходимости сделает новое фото
- после проверки данных в ведомствах карта появится в разделе с документами личного кабинета
Весь процесс занимает от 5 минут до нескольких дней!
Как пройти на стадион по карте болельщика
- откройте мобильное приложение «Госуслуги» или «Госуслуги. Карта болельщика» и найдите в нем нужный билет
- нажмите «Предъявить билет» и поднесите QR-код к считывателю на пункте пропуска
Приходите на футбол!