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Самарцев приглашают оформить карту болельщика

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Самарцев приглашают оформить карту болельщика

На следующей неделе стартует новый сезон чемпионата России по футболу. Оформите заранее карту болельщика, чтобы покупать билеты и абонементы на матчи «Крыльев Советов» и «Акрона»!

Что такое карта болельщика

это персональный номер, который требуется всем посетителям стадиона
карту оформляют игроки, тренеры, судьи, болельщики и все сотрудники стадиона

Как оформить карту болельщика

  • войдите на Госуслуги и выберите услугу «Получение карты болельщика»
  • подтвердите свои персональные и контактные данные
  • загрузите свое портретное фото
  • посетите МФЦ, возьмите с собой паспорт, для детей - свидетельство о рождении. Сообщите сотруднику центра, что вам необходимо подтвердить личность для получения карты болельщика
  • сотрудник МФЦ проверит данные, при необходимости сделает новое фото
  • после проверки данных в ведомствах карта появится в разделе с документами личного кабинета

 

Весь процесс занимает от 5 минут до нескольких дней!

Как пройти на стадион по карте болельщика

  • откройте мобильное приложение «Госуслуги» или «Госуслуги. Карта болельщика» и найдите в нем нужный билет
  • нажмите «Предъявить билет» и поднесите QR-код к считывателю на пункте пропуска

Приходите на футбол!

Теги: Акценты Футбол

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