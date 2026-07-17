Самарцев приглашают оформить карту болельщика

На следующей неделе стартует новый сезон чемпионата России по футболу. Оформите заранее карту болельщика, чтобы покупать билеты и абонементы на матчи «Крыльев Советов» и «Акрона»!

Что такое карта болельщика

это персональный номер, который требуется всем посетителям стадиона

карту оформляют игроки, тренеры, судьи, болельщики и все сотрудники стадиона

Как оформить карту болельщика

войдите на Госуслуги и выберите услугу «Получение карты болельщика»

подтвердите свои персональные и контактные данные

загрузите свое портретное фото

посетите МФЦ, возьмите с собой паспорт, для детей - свидетельство о рождении. Сообщите сотруднику центра, что вам необходимо подтвердить личность для получения карты болельщика

сотрудник МФЦ проверит данные, при необходимости сделает новое фото

после проверки данных в ведомствах карта появится в разделе с документами личного кабинета

Весь процесс занимает от 5 минут до нескольких дней!

Как пройти на стадион по карте болельщика

откройте мобильное приложение «Госуслуги» или «Госуслуги. Карта болельщика» и найдите в нем нужный билет

нажмите «Предъявить билет» и поднесите QR-код к считывателю на пункте пропуска

Приходите на футбол!