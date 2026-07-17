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Спартакиада сотрудников ТТУ стартовала в Самаре

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16 июля в Самаре открылась Спартакиада Трамвайно-троллейбусного управления города. Традицию проведения спортивного мероприятия возродили спустя 10 лет

16 июля в Самаре открылась Спартакиада Трамвайно-троллейбусного управления города. Традицию проведения спортивного мероприятия возродили спустя 10 лет по инициативе директора МП «ТТУ» г. Самара Дмитрия Петрова. Порядка 40 сотрудников – от молодежи до опытных работников – уже заявились для участия в соревнованиях в разных дисциплинах. 

«Старейшее предприятие Самары имеет множество традиций, которые мы поддерживаем, а некоторые помогаем возрождать. Спартакиада – важная составляющая для укрепления корпоративного духа, пропаганды здорового образа жизни и популяризации массового спорта среди работников городского электрического транспорта, – сказал директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» города Самары Дмитрий Петров. – Спартакиаду хотим сделать ежегодной и проводить ее в два этапа – летом и зимой. Наши сотрудники при поддержке профсоюза и раньше участвовали в крупных стартах, например, в «Лыжне России». Также со следующего года планируем проводить турниры по пляжным видам спорта».  

Для Спартакиады оргкомитет сформировал перечень дисциплин на основе нескольких факторов, важнейшими из которых являются доступность и массовость. Лучших определят в узких и комбинированных направлениях – волейболе, шахматах, шашках, бильярде, дартсе, нардах, настольном теннисе. А стартовала Спартакиада с турнира по мини-футболу.    

«Рад, что руководство ТТУ поддержало сотрудников, которые любят спорт – очень хотим наполнить корпоративный досуг в том числе такими мероприятиями. Специально для турнира ТТУ приобрело форменную одежду и футбольные мячи. Настрой у всех позитивный!» – отметил маневровый водитель третьего отделения троллейбусного депо МП «Трамвайно-троллейбусное управление» города Самары Сергей Чыгадаев.  

 В первый день соревнований определены победители среди игроков в мини-футбол: со счётом 6:1 выиграла команда сотрудников троллейбусного парка. График следующих турниров расписан по 13 августа, после чего в Трамвайно-троллейбусном управлении Самары пройдёт торжественная церемония награждения.

На муниципальном предприятии развивают наставничество для молодых специалистов, проводят конкурсы профмастерства, организуют для жителей и гостей Самары экскурсии в музей истории ТТУ, детям сотрудников устраивают новогодние ёлки, конкурсы рисунков, а к началу учебного года пройдет праздник для первоклассников.

Желающих Трамвайно-троллейбусное управление города Самары приглашает к трудоустройству – для этого необходимо обратиться в кадровую службу по адресу: г. Самара, ул. Коммунистическая, 8, предварительно позвонив по телефону: 8 (919) 813-73-35.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

 

Теги: Самара

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