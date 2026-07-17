Самарская область лидирует по использованию беспилотных систем в посевной кампании 2026 года

По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, площадь обработанных агродронами полей в России в 2026 году вырастет на треть и превысит 1 млн га. Самарская область вошла в топ-5 регионов, активно использующих беспилотные авиасистемы в АПК.

На Всероссийском дне поля Россельхозбанк представил данные по использованию БАС в посевной кампании. В 2025 году площадь обработанных агродронами полей в России составила 781 тыс. га. По прогнозу ЦОЭ РСХБ, в этом году показатель может вырасти на треть - до 1 058 тыс. га.

В пятерку регионов - лидеров по использованию беспилотных систем в посевной кампании 2026 года входят Самарская область, Приморский край, Республика Татарстан, Алтайский край и Липецкая область.

«По нашим прогнозам, прирост валового сбора зерновых и масличных культур в России за счет применения агродронов может вырасти с 300 тыс. тонн в этом году до 2 млн тонн к 2030 году. Мы видим, что аграрии используют беспилотные автономные системы по разным направлениям и для разных целей. Например, наземные системы позволяют повысить производительность уборки урожая до 20%, а воздушные, которые созданы для мониторинга полей, снизить затраты до 40%, в сравнении с полевым методом», - подчеркнул Князьков.

Как и любое другое растущее направление, нуждается в кадрах. По словам Олега Князькова, в этом году потребность в специалистах оценивается почти в пять тысяч человек, а к 2035 году она может увеличиться до 59 тысяч.