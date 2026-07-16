Студентку из Оренбурга обманул мошенник в Самаре

Со слов 22-летней жительницы Оренбурга, ей на телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником налоговой службы. Он сообщил, что за ней числится неуплаченный штраф, и если не погасить задолженность в ближайшие часы, будет наложен арест на банковские счета и инициировано исполнительное производство. Для срочной оплаты собеседник предложил перейти по ссылке из СМС либо сразу произвести платёж по реквизитам, которые он продиктует.

Девушка не поверила звонившему и положила трубку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Спустя некоторое время ей снова позвонили — на этот раз собеседник представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что студентка стала жертвой мошенников, и теперь есть риск потерять все оставшиеся сбережения. Чтобы «спасти» деньги и помочь следствию, ей якобы нужно срочно оформить кредит в банке и перевести свои и кредитные средства на «защищённый счёт», который он сейчас продиктует. Звонивший настойчиво убеждал, что это стандартная процедура, и если она не поторопится, деньги будут безвозвратно утрачены.

Девушка поверила злоумышленнику: оформила кредит, добавила личные средства и перевела 370 тысяч рублей на указанный счёт. Лишь позже, когда начались сомнения, она попыталась проверить информацию через личный кабинет на официальном сайте ФНС и убедилась, что никакой задолженности у неё не было. Осознав, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к хищению денежных средств.

Полиция напоминает: государственные органы не требуют срочных переводов по телефону и не рассылают платёжные реквизиты в СМС или мессенджерах. Любые начисления и штрафы можно проверить только через официальные сервисы — личный кабинет на сайте ФНС, портал Госуслуг либо при личном обращении в инспекцию. Ни в коем случае не оформляйте кредиты и не совершайте переводы по требованию неизвестных лиц, даже если они называют ваши данные, присылают «документы» или представляются сотрудниками полиции. При возникновении сомнений незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 112.