В Кинельском районе мужчина стрелял в дом соседей

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Кинельский» поступило сообщение о том, что в поселке Алексеевка местный житель произвел выстрелы из огнестрельного оружия. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции задержали подозреваемого – нетрезвого местного жителя, у которого изъято охотничье ружье.

Полицейские установили, что между мужчиной и его супругой произошел конфликт на почве ревности, после которого женщина ушла в дом к соседям. Подозреваемый предпринял попытку найти супругу, прибыл к соседскому дому и выстрелил из охотничьего ружья в воздух и по воротам дома. В результате происшествия пострадавших нет. В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Кинельский» в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.