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Рост цен на память заставил производителей ноутбуков вернуться к 8 ГБ ОЗУ

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Рост цен на память заставил производителей ноутбуков вернуться к 8 ГБ ОЗУ

После нескольких лет последовательного увеличения объема оперативной памяти в потребительских ноутбуках производители начали возвращаться к конфигурациям с 8 ГБ ОЗУ. Тенденция связана с ростом стоимости памяти и ограничениями в цепочках поставок, вызванными повышенным спросом на компоненты для систем искусственного интеллекта, сообщает Tom's Hardware.

В 2024–2025 годах рынок двигался в противоположном направлении. Компании активно продвигали 16 ГБ оперативной памяти как новый минимальный стандарт для современных ПК. Microsoft включила такой объем в обязательные требования для устройств категории Copilot+ PC, а Apple отказалась от выпуска новых Mac с меньшим объемом памяти.

Однако в 2026 году на рынке начали появляться модели, возвращающие 8 ГБ оперативной памяти в базовые конфигурации. Одним из первых примеров стал MacBook Neo, а затем аналогичный подход начали применять и производители ноутбуков под управлением Windows.

На выставке Computex 2026 несколько крупных вендоров представили новые устройства с 8 ГБ оперативной памяти. В их числе Dell XPS 13 и Acer Aspire Go 15 на базе процессора Qualcomm Snapdragon C. Кроме того, даже базовая версия Surface Laptop for Business от Microsoft получила 8 ГБ ОЗУ при стартовой цене $1300.

Сложившаяся ситуация выглядит парадоксально: именно развитие ИИ ранее ускорило переход отрасли к 16 ГБ оперативной памяти, однако последовавший рост цен на память и высокий спрос на компоненты для ИИ-инфраструктуры вынудили производителей пересмотреть подход и вновь сделать ставку на более доступные конфигурации, пишет Газета. 

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