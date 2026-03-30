В Самарской области сотрудники полиции посетили автошколу

В Самарской области сотрудники полиции провели профилактические мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и формирование ответственного поведения участников дорожного движения.

Так в Исаклинском районе сотрудники Госавтоинспекции организовали мероприятие «С ребёнком в путь — автокресло не забудь», при остановке ТС инспектор напоминал водителям о важности использования и последствиях нарушения применения детских удерживающих устройств при перевозке детей.

В Похвистневском районе полицейские побеседовали с курсантами автошколы в рамках акции «ПДД для начинающих автомобилистов». Участникам рассказали о причинах дорожно-транспортных происшествий, разобрали типичные ошибки при сдаче экзаменов и напомнили об ответственности за нарушения правил дорожного движения.

В завершение мероприятий сотрудники полиции призвали участников дорожного движения соблюдать правила и ответственно относиться к безопасности.