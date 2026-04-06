Нападающий "Крыльев Советов" не сможет играть до конца апреля из-за травмы
Нападающий "Крыльев Советов" не сможет играть до конца апреля из-за травмы
Школьникам Самарской области расскажут, как с помощью цифровых технологий защитить устройства «умного дома» и домашних питомцев
Школьникам Самарской области расскажут, как с помощью цифровых технологий защитить устройства «умного дома» и домашних питомцев
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области совместно со школьниками провели акцию «Притормози»
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области совместно со школьниками провели акцию «Притормози»
В Самаре пройдут решающие соревнования и церемония закрытия XI Фестиваля спорта медицинских вузов
В Самаре пройдут решающие соревнования и церемония закрытия XI Фестиваля спорта медицинских вузов
За выходные на дорогах Самарского региона задержали 61 пьяного водителя

За выходные на дорогах Самарского региона задержали 61 пьяного водителя

В ходе рейдовых мероприятий с 3 по 5 апреля 2026 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1300 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустил управление транспортом 61 водитель. Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники Госавтоинспекции уделяют внимание и другим видам правонарушений.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечены 223 водителя. Несмотря на выписанные требования, четверо водителей не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлены 43 нарушителя правил перевозки детей, сотрудниками Госавтоинспекции они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 36 правонарушений со стороны пешеходов и 35 со стороны водителей.

От пристального внимания полицейских не остались и иные правонарушения, так, 129 водителей проигнорировали использование ремней безопасности.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.

Теги: БДД

В пятницу, 3 апреля, в ходе рабочей поездки в Самарскую область Дмитрий Григоренко посетил АВТОВАЗ. 
Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев в Тольятти провели встречу с участниками ИЦК «Автомобилестроение»
3 апреля в Самарской области работает Заместитель Председателя Правительства РФ– Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко.
В Самаре Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев обсудили развитие ИT-отрасли
В Самаре прошла двусторонняя встреча Дмитрия Григоренко и Вячеслава Федорищева
В Самаре прошла двусторонняя встреча Дмитрия Григоренко и Вячеслава Федорищева
В Самарской области стартовал масштабный месячник по благоустройству
В Самарской области стартовал масштабный месячник по благоустройству
В ходе личного приема граждан губернатор Вячеслав Федорищев принял решения по капремонту школы в Сызрани и адресной помощи семье участника СВО в Самаре.
По поручению Вячеслава Федорищева в этом году в Сызрани завершат капитальный ремонт школы №26
