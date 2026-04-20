Главу департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации Тольятти поймали на нетрезвом управлении автомобилем

Святослав Святогорский, только в марте 2026 года возглавивший департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации Тольятти, уже привлечен к административной ответственности и оштрафован на 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на полтора года.

Основание — управление автомобилем в состоянии опьянения. Как сообщили «СО» в пресс-службе мэрии Тольятти, в отношении чиновника инициирована служебная проверка.

«Санкция статьи КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусматривает одновременное применение двух видов наказания — административного штрафа в размере 45 тысяч рублей и лишения права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. Поскольку само по себе такое деяние является грубым правонарушением, то суды, как правило, назначают наказание в виде штрафа, не снижая его, лишая права управления транспортным средством на срок до полутора лет; при наличии отягчающих обстоятельств могут лишить права управления на два года», — рассказывает «СО» адвокат Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры» Евгений Самсонов. Он отмечает, что совершение правонарушения само по себе не может стать причиной для постановки на учет в наркологическом диспансере при отсутствии алкогольной или наркотической зависимости.

«Однократное совершение служащим такого правонарушения не является основанием для расторжения контракта. Вместе с тем такое поведение явно не соответствует требованиям, предъявляемым к служебному поведению, что в свою очередь может послужить поводом для увольнения», — считает Евгений Самсонов.

В администрации Тольятти «СО» сообщили, что информация из Центрального районного суда к ним не поступала, но теперь «с целью выяснения всех обстоятельств» инициирована служебная проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям Святослава Святогорского и принято решение о мере ответственности.

Источники «СО» в мэрии и думе Тольятти затруднились вспомнить ситуацию, когда чиновники уровня главы департамента попадались пьяными за рулем.