Главу департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации Тольятти поймали на нетрезвом управлении автомобилем

Я нашел ошибку
Главные новости:
Единый день бронирования путевок в детские оздоровительные лагеря на региональном портале «Госуслуги» стартует 22 апреля в 15:00.
22 апреля – единый день бронирования путевок в оздоровительные лагеря Самарской области
В Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и сёлах Кинель-Черкассы, Красный Яр, Богатое, Спасское стартовал региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
Стартовал региональный чемпионат «Абилимпикс» 2026
В Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте состоялось оперативное совещание по итогам работы за первый квартал 2026 года.
Самарская транспортная полиция подвела итоги работы за первый квартал 2026 года
Офтальмолог Павлова: техника 20-20-20 помогает сохранить здоровье глаз.
Офтальмолог  рассказала, как сохранить здоровье глаз
Представители самарского бизнеса в рамках официальной бизнес-миссии, которая проходит с 16 по 21 апреля, посетили столицу Республики Узбекистан — Ташкент.
Более 60 переговоров провели предприниматели Самары и Ташкента в рамках бизнес-миссии в Республику Узбекистан
По информации Приволжского УГМС 21 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра, порывы 15-20 м/с.
21 апреля местами в регионе ожидается усиление ветра
В Самаре организован бесплатный сбор старых автопокрышек на переработку.
Самарцы могут бесплатно сдать старые автопокрышки на переработку 
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки», приуроченная к 40-летию со дня катастрофы на ЧАЭС.
В СОУНБ откроется выставка «Чернобыль: события и уроки»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.05
-0.04
EUR 89.63
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
19 апреля в Самаре состоится традиционный Космический полумарафон
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Главу департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации Тольятти поймали на нетрезвом управлении автомобилем

185
Главу департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации Тольятти поймали на нетрезвом управлении автомобилем

Святослав Святогорский, только в марте 2026 года возглавивший департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации Тольятти, уже привлечен к административной ответственности и оштрафован на 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на полтора года.

Основание — управление автомобилем в состоянии опьянения. Как сообщили «СО» в пресс-службе мэрии Тольятти, в отношении чиновника инициирована служебная проверка.

«Санкция статьи КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусматривает одновременное применение двух видов наказания — административного штрафа в размере 45 тысяч рублей и лишения права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. Поскольку само по себе такое деяние является грубым правонарушением, то суды, как правило, назначают наказание в виде штрафа, не снижая его, лишая права управления транспортным средством на срок до полутора лет; при наличии отягчающих обстоятельств могут лишить права управления на два года», — рассказывает «СО» адвокат Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры» Евгений Самсонов. Он отмечает, что совершение правонарушения само по себе не может стать причиной для постановки на учет в наркологическом диспансере при отсутствии алкогольной или наркотической зависимости.

«Однократное совершение служащим такого правонарушения не является основанием для расторжения контракта. Вместе с тем такое поведение явно не соответствует требованиям, предъявляемым к служебному поведению, что в свою очередь может послужить поводом для увольнения», — считает Евгений Самсонов.

В администрации Тольятти «СО» сообщили, что информация из Центрального районного суда к ним не поступала, но теперь «с целью выяснения всех обстоятельств» инициирована служебная проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям Святослава Святогорского и принято решение о мере ответственности.

Источники «СО» в мэрии и думе Тольятти затруднились вспомнить ситуацию, когда чиновники уровня главы департамента попадались пьяными за рулем. 

Теги: БДД

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Красноярском районе полицейские ночью задержали пьяного водителя
18 апреля 2026, 12:24
В Красноярском районе полицейские ночью задержали пьяного водителя
Судом мужчине назначено наказание в виде лишения права управлять транспортными средствами сроком на 1,6 года и 45 000 рублей штрафа. Происшествия
816
За выходные на дорогах Самарского региона задержали 61 пьяного водителя
06 апреля 2026, 13:43
За выходные на дорогах Самарского региона задержали 61 пьяного водителя
В ходе рейдовых мероприятий с 3 по 5 апреля 2026 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1300 различных правонарушений в области дорожного движения. Происшествия
822
В Самарской области сотрудники полиции провели занятия по безопасности дорожного движения с дошкольниками
01 апреля 2026, 11:48
В Самарской области сотрудники полиции провели занятия по безопасности дорожного движения с дошкольниками
В завершение мероприятий полицейские напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения и необходимости их изучения с раннего возраста. Общество
620
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Начальник регионального УФСИН Алексей Климов проведет личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации
20 апреля 2026  13:44
Начальник регионального УФСИН Алексей Климов проведет личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации
171
В субботу, 18 апреля, в Самаре состоялся первый в этом сезоне общегородской субботник.
19 апреля 2026  10:53
В субботу, 18 апреля, в Самаре состоялся первый в этом сезоне общегородской субботник
659
️ В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением Космического полумарафона
18 апреля 2026  12:44
️ В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением Космического полумарафона
1643
Самарский губернатор раскрыл последствия налета беспилотников на регион
18 апреля 2026  11:57
Самарский губернатор раскрыл последствия налета беспилотников на регион
1596
В Новокуйбышевске дрон упал рядом с роддомом — в здании выбиты стёкла
18 апреля 2026  11:31
В Новокуйбышевске дрон упал рядом с роддомом — в здании выбиты стёкла
1031
Весь список