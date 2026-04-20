Россиянам запретят въезд в Финляндию по старым паспортам

С июня 2026 года Финляндия не будет принимать небиометрические паспорта, выданные РФ. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны, передает «Интерфакс».

«Цель решения — обеспечить максимальную надежность проездных документов. Министерство иностранных дел рекомендует заявителям на визу и вид на жительство заранее подготовиться к вступлению в силу этого решения», — говорится в заявлении.

Отмечается, что с 1 июня по 31 декабря 2026 года вводится переходный период, в течение которого будут приниматься небиометрические паспорта, содержащие действующую визу, выданную Финляндией до 1 июня 2026 года.