Стартовал региональный чемпионат «Абилимпикс» 2026

В Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и сёлах Кинель-Черкассы, Красный Яр, Богатое, Спасское стартовал региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Минпросвещения России для участников из Самарской области.

Основной площадкой соревнований станет Тольяттинский социально-педагогический колледж. В чемпионате примут участие 733 конкурсанта по 60 компетенциям: «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Дошкольное воспитание», «Жестовое искусство», «Массажист», «Мастер по обработке цифровой информации», «Поварское дело», «Ремонт и обслуживание автомобиля», «Сборка – разборка электронного оборудования», «Столярное дело», «Учитель начальных классов».

С приветствием к участникам регионального чемпионата и их наставникам обратился Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Вместе с ведущими работодателями мы формируем перечень компетенций из различных отраслей – от традиционных ремесел до высоких технологий. Навыки, которые вы получаете, – ваш билет в успешную профессиональную жизнь. Уровень трудоустройства участников движения «Абилимпикс» превышает 93%. Это очень высокий показатель. Особые слова благодарности я хочу сказать наставникам и педагогам. Ваша работа, вера в своих студентов – это фундамент, на котором строится их успех. Вы не просто передаете знания, вы помогаете преодолевать барьеры, открываете двери в мир, полный перспектив», – отметил глава ведомства.

Текущий чемпионатный цикл открывает второе десятилетие движения «Абилимпикс» в России, за 11 лет оно стало крупнейшим и самым узнаваемым в области развития профессиональных навыков среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

«Сегодня «Абилимпикс» – это уже не просто соревнования, а полноценная экосистема, направленная на всестороннюю реабилитацию и социальную адаптацию людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Мы с гордостью наблюдаем, как многие ребята проходят через все ступени чемпионата: начиная свой путь еще школьниками, они вырастают в уникальных специалистов. Это лучший результат нашей совместной работы, и доказательство того, что для таланта, упорства и мастерства не существует преград. Уверен, что региональный этап «Абилимпикс» станет для многих участников первым шагом в карьере и поможет каждому найти свое призвание», – подчеркнул генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Кроме соревнований по профессиональному мастерству для участников предусмотрена деловая, культурная, спортивная, профориентационная программы, в ходе которых пройдут межведомственный круглый стол «Драйверы инклюзии – учимся быть вместе», экспертная сессия «Формула качества: актуальные вызовы и новые решения в подготовке конкурсантов “Абилимпикс”», межрегиональный видеомост «Инклюзивная творческая лаборатория: библиотеки как точки притяжения талантливой молодёжи», групповая сессия «Взгляд на трудоустройство лиц с инвалидностью, специализированная ярмарка вакансий для соискателей с инвалидностью, участников СВО и членов их семей, родительская онлайн конференция «Горизонты возможностей».

Движение «Абилимпикс» реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Федеральным оператором движения выступает Национальный центр «Абилимпикс» Института развития профессионального образования, осуществляющий научно-методическую и организационно-техническую работу по сопровождению чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ОВЗ.

«В 2026 году движению “Абилимпикс” в России исполняется 12 лет. За это время чемпионат стал важным элементом системы профессионального образования и социальной интеграции людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Чемпионат проходит под девизом “Каждая победа начинается с мечты”, что отражает его главные смыслы — создавать условия для раскрытия потенциала каждого человека. Расширение перечня компетенций, активное участие работодателей и высокий уровень трудоустройства участников подтверждают, что “Абилимпикс” является эффективной моделью подготовки востребованных специалистов в масштабах всей страны. Желаем удачи всем участникам региональных чемпионатов, новых побед и каждая из них действительно начинается с мечты», – прокомментировала руководитель Национального центра «Абилимпикс» Дина Макеева.

В этом году в список компетенций регионального чемпионата Самарской области включены новые направления: «Агент по туризму», «Графический дизайн», «Оператор беспилотного летательного аппарата», «Садовник», «Специалист по организации производства (Бережливое производство)», «Специалист по сурдокоммуникации», «Мастер по приготовлению пиццы». Соревнования пройдут в трех категориях – «школьники», «студенты», «специалисты».

«Чемпионат “Абилимпикс” служит реальным механизмом повышения конкурентоспособности специалистов с ограниченными возможностями здоровья на региональном рынке труда. Компетенции, представленные на площадках, охватывают практически все отрасли экономики региона и убедительно демонстрируют профессионализм участников, их внутреннюю силу и нацеленность на результат. Ежегодно конкурсанты доказывают: возможность открыть новые профессиональные горизонты и добиться значимых результатов не зависит от физических ограничений», – уверена руководитель Регионального Центра развития движения «Абилимпикс» Ольга Жолобова.

Победители регионального этапа смогут принять участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс», который традиционно пройдет в Москве в октябре текущего года. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2022 г. №119 победители и призеры Национального чемпионата награждаются сертификатами на право получения дополнительного образования или приобретения специализированных технических средств реабилитации.

Организаторами чемпионата «Абилимпикс» выступают Министерство образования Самарской области и Региональный центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и Президентской платформы «Россия – страна возможностей».

