Самарцы могут бесплатно сдать старые автопокрышки на переработку 

Единый день бронирования путевок в детские оздоровительные лагеря на региональном портале «Госуслуги» стартует 22 апреля в 15:00.
В Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и сёлах Кинель-Черкассы, Красный Яр, Богатое, Спасское стартовал региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
В Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте состоялось оперативное совещание по итогам работы за первый квартал 2026 года.
Офтальмолог Павлова: техника 20-20-20 помогает сохранить здоровье глаз.
Представители самарского бизнеса в рамках официальной бизнес-миссии, которая проходит с 16 по 21 апреля, посетили столицу Республики Узбекистан — Ташкент.
По информации Приволжского УГМС 21 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра, порывы 15-20 м/с.
В Самаре организован бесплатный сбор старых автопокрышек на переработку.
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки», приуроченная к 40-летию со дня катастрофы на ЧАЭС.
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
19 апреля в Самаре состоится традиционный Космический полумарафон
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В Самаре организован бесплатный сбор старых автопокрышек на переработку. По поручению главы города Ивана Носкова количество точек сбора увеличено до пяти: на ул. Товарной, 72 в п. Зубчаниновка, на ул. XXII Партсъезда, 1г, ул. Грозненской, 8, ул. Пугачевской, 73б/ул. Ставропольской и у дома № 24а во 2 квартале п. Красная Глинка. Ежедневно специализированные организации перерабатывают более 15 тонн шин.

«Разлагаясь больше сотни лет, шины выделяют токсины и загрязняют почву, воздух и водоёмы, могут спровоцировать возникновение пожаров, а также повысить риск заболеваний людей. Прошу автомобилистов, поменявших зимнюю резину на летнюю, не создавать навалы шин во дворах, на газонах, контейнерных площадках, в оврагах и лесополосах. Жителям напоминаю, что использование шин для благоустройства клумб и детских площадок запрещено Правилами благоустройства. Призываю ответственно относиться к облику города, окружающей среде, своему здоровью и сдавать старые шины на переработку», – сказал первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин.   

Все пункты приема старых автопокрышек работают без выходных, с 08:00 до 20:00. У горожан могут принять использованные камеры и покрышки диаметром до R22,5 (в том числе шипованные и крашеные) от легковых и грузовых машин. Сельхозшины, вездеходные, индустриальные-цельнолитные и крупногабаритные шины на переработку временно не принимаются.

При условии сбора большого количества шин на одной локации можно бесплатно заказать транспорт для вывоза у производственного участка самарского подразделения ПАО «Татнефть». Каждую смену через взвешивание и разгрузку здесь проходят до 20 машин. Руководителям автотранспортных предприятий, автосервисов, ИП рекомендуется заранее заключить договор на сдачу и переработку шин. С условиями можно ознакомиться на сайте https://uvr.tatneft.ru/.

 «Сначала сортируем композитное сырье – шины от колес легковых машин измельчаем шрёдером, у грузовых покрышек убираем металлические кольца и с помощью станков и гидравлических ножниц разрезаем резину на сегменты. На дальнейшую переработку и извлечение ценных компонентов отправляем в Нижнекамск, где благодаря экологичным и практически безотходным технологиям получают пиролизное масло, резиновую крошку, технический углерод и изобутан. Их используют на промышленных предприятиях, в том числе для производства новых покрышек», – рассказал мастер производственного участка самарского подразделения управления вторичных ресурсов ПАО «Татнефть» Олег Буров.

Интересующие вопросы горожане могут задать по телефонам: ПАО «Татнефть» – 8 (855) 330-42-39 (доб. 57491), компания «Акрон Скрап Самара» – 8 (985) 674-51-00.

Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления влечет наложение штрафов: для граждан – от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 120 тысяч рублей.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

