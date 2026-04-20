Самарская транспортная полиция подвела итоги работы за первый квартал 2026 года

В Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте состоялось оперативное совещание по итогам работы за первый квартал 2026 года.

В работе совещания приняли участие заместитель начальника Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу – начальник следственного управления полковник юстиции Сергей Мачихин (в режиме видео-конферец-связи), начальник Средневолжского линейного управления полковник полиции Олег Рожнов, Куйбышевский транспортный прокурор советник юстиции Раджив Гайсин, руководитель Самарского следственного отдела на транспорте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России полковник юстиции Рита Даниелян, председатель Общественного совета при Средневолжском линейном управлении Владимир Берглезов, заместители начальника линейного управления, а также руководители служб и подразделений.

За 3 месяца 2026 года в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте зарегистрировано более 1100 заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях. Из них поставлено на учет более 130 преступлений. За отчетный период на 35% увеличилось число раскрытых преступлений, раскрываемость увеличилась на 8,8% и составила 74,2%. За отчетный период к уголовной ответственности привлечено 70 лиц.

В структуре преступности преобладают преступления в сфере экономики, незаконного оборота наркотиков, незаконного вылова водных биоресурсов и кражи.

За отчетный период отмечается увеличение активности по пресечению незаконного оборота наркотиков на 47,6%. Изъято более 10 килограммов наркотических средств.

Сотрудники «водной» полиции за текущий период 2026 года пресечено 130 фактов браконьерства.

За 1 квартал выявлено более 2200 административных правонарушений. Наложено административных штрафов на сумму более 1 300 000 рублей.

В ходе совещания участники обсудили возникшие недостатки в работе, выяснили причины их возникновения и определили пути их устранения.

Фото предоставлено пресс-службой Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте