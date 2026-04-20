Единый день бронирования путевок в детские оздоровительные лагеря на региональном портале «Госуслуги» стартует 22 апреля в 15:00.
22 апреля – единый день бронирования путевок в оздоровительные лагеря Самарской области
В Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и сёлах Кинель-Черкассы, Красный Яр, Богатое, Спасское стартовал региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
Стартовал региональный чемпионат «Абилимпикс» 2026
В Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте состоялось оперативное совещание по итогам работы за первый квартал 2026 года.
Самарская транспортная полиция подвела итоги работы за первый квартал 2026 года
Офтальмолог Павлова: техника 20-20-20 помогает сохранить здоровье глаз.
Офтальмолог  рассказала, как сохранить здоровье глаз
Представители самарского бизнеса в рамках официальной бизнес-миссии, которая проходит с 16 по 21 апреля, посетили столицу Республики Узбекистан — Ташкент.
Более 60 переговоров провели предприниматели Самары и Ташкента в рамках бизнес-миссии в Республику Узбекистан
По информации Приволжского УГМС 21 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра, порывы 15-20 м/с.
21 апреля местами в регионе ожидается усиление ветра
В Самаре организован бесплатный сбор старых автопокрышек на переработку.
Самарцы могут бесплатно сдать старые автопокрышки на переработку 
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки», приуроченная к 40-летию со дня катастрофы на ЧАЭС.
В СОУНБ откроется выставка «Чернобыль: события и уроки»
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
19 апреля в Самаре состоится традиционный Космический полумарафон
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В СОУНБ откроется выставка «Чернобыль: события и уроки»

22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки», приуроченная к 40-летию со дня катастрофы на ЧАЭС.

Представленные издания опишут события со всех сторон: от развития советской атомной энергетики в 50-60-х годах до воспоминаний жителей Самарской области, волею судьбы ставших участниками ликвидации последствий этой страшной трагедии.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года и стала крупнейшей техно-генной катастрофой XX столетия. Беспрецедентного масштаба последствия затронули сразу несколько сфер жизни, в том числе экологию, медицину, социальную сферу, психологию. Сегодня с помощью архивных документов, хроник и воспоминаний очевидцев и ликвидаторов аварии можно восстановить полную картину случившегося, определить причины и, самое главное, извлечь верные уроки, чтобы избежать повторения трагедии в будущем.

Эта выставка – не просто собрание книг, документов и фотографий. Это напоминание о цене технологического прогресса, о подвиге, который невозможно забыть, и о той хрупкости мира, которую мы обязаны сохранить.

Помимо поучительного взгляда в прошлое выставка «Чернобыль: события и уроки» предло-жит посетителям обсудить перспективы развития мирного атома в нашей стране и практики работы по предупреждению техногенных катастроф. А электронная презентация «Чернобыль: трагедия, подвиг, предупреждение» дополнит основную экспозицию статистическими и иллюстративными материалами.

Выставка будет доступна для посещения с 22 апреля по 31 мая 2026 года в часы работы биб-лиотеки.

Открытие выставки состоится 22 апреля в 14:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, малый выставочный зал.
Вход свободный!  12+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

