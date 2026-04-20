Более 60 переговоров провели предприниматели Самары и Ташкента в рамках бизнес-миссии в Республику Узбекистан

Представители самарского бизнеса в рамках официальной бизнес-миссии, которая проходит с 16 по 21 апреля, посетили столицу Республики Узбекистан — Ташкент. Они провели более 60 b2b-переговоров с руководителями предприятий города и обсудили перспективы сотрудничества.

«Для Самары развитие сотрудничества с регионами Узбекистана — это стратегически важный шаг в укреплении экономических связей и расширении возможностей наших предпринимателей. Бизнес миссии играют в этом процессе ключевую роль: они не только открывают новые каналы для поиска надежных партнеров и реализации совместных проектов, но и позволяют обмениваться лучшими практиками в таких перспективных отраслях, как строительство, промышленность, туризм и логистика. Особо отмечу потенциал взаимодействия в сфере цифровизации и внедрения энергоэффективных технологий — здесь у предпринимателей Самары есть наработки, которые могут быть интересны узбекским партнерам»,– отметил глава города Самары Иван Носков.

Всего в бизнес-миссии принимают участие 10 предприятий.

