22 апреля – единый день бронирования путевок в оздоровительные лагеря Самарской области

Единый день бронирования путевок в детские оздоровительные лагеря на региональном портале «Госуслуги» стартует 22 апреля в 15:00. Возможность заполнить черновик заявления на место в детский лагерь у жителей региона есть уже сейчас. Это можно сделать на региональном портале Госуслуг (gosuslugi.samregion.ru) во вкладке «Организация летнего отдыха».

В этом году в Самарской области будет действовать свыше 700 организаций летнего отдыха и оздоровления. Из них более 40 загородных лагерей, свыше 680 лагерей с дневным пребыванием детей при школах и учреждениях дополнительного образования и 4 палаточных лагеря.

Подробная информация о том, как заполнить заявление на региональном портале Госуслуг, представлена в госпаблике министерства образования Самарской области в МАХ: https://max.ru/samminobr/AZ2pjk5PLtI.