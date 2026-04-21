Иван Носков: «Важно освободить Самару от визуального шума, создаваемого назойливой рекламой»

Более 45 тысяч опор наружного освещения и контактных сетей городского общественного электротранспорта очищают от несанкционированной рекламы и граффити. Также 871 специальный стенд для размещения бесплатной некоммерческой рекламы в городе уже привели в надлежащий вид. Городским службам в этой работе помогают волонтеры — они очищают от незаконной рекламы фасады зданий, ограждения.

«Важно освободить Самару от визуального шума, создаваемого назойливой рекламой. В городе установлено более 800 информационных стендов для бесплатного размещения объявлений в разных районах города. Тем не менее рекламные агентства и жители продолжают «лепить» рекламу, где хотят. Это неуважение не только к жителям Самары, но и к историческим зданиям, к красоте Самары. В ходе генеральной уборки мы наведем порядок, но к решению вопроса надо подходить комплексно. Совместно с правоохранительными органами и депутатским корпусом подготовим механизм более жесткого регулирования незаконного размещения рекламы», – сказал глава города Самары Иван Носков.

Следующий общегородской субботник состоится 25 апреля. Все желающие принять участие в уборке территорий могут выбрать удобную для себя локацию и пройти регистрацию.

Фото: пресс-служба администрации Самары