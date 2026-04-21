«Крылья Советов» в гостях проиграли «Сочи» - 1:2

В 26-ом туре Мир РПЛ «Крылья Советов» на стадионе «Фишт» встречались с «Сочи».

Счет в матче самарцы открыли на 16 минуте встречи. Получив мяч от Ильзата Ахметова Иван Олейников дальним ударом отправил его в сетку ворот сочинцев – 1:0.

В компенсированное к первому тайму время главный арбитр назначил в ворота хозяев Владимир Москалев пенальти, но после просмотра ВАР фол на Амаре Рахмановчие не зафиксировал и одиннадцатиметровый удар отменил. На третьей минуте встречи «Сочи» сравняли счет, отличился Алвес Марсело – 1:1.

На 82 минуте встречи за второе предупреждение в матче был удален Сергей Бабкин. На 6-ой компенсированной к матчу минуте Томас Галдамес получил красную карточку за серьёзное нарушение правил игры. На 9-ой добавленной минуте Алвес Марсело довел счет до 2:1.

В следующем матче «Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» принимают московский «Локомотив». Игра 27-го тура Мир РПЛ состоится в субботу, 25 апреля, В 18:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".