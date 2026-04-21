Дополнительные трамваи и автобусы будут работать в Самаре в день футбольного матча 23 апреля

23 апреля в областной столице на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч в рамках 26 тура МИР Российской Премьер-лиги сезона 2025-2026 гг. В четверг в 18:30 на самарском поле встретятся футбольные команды «Акрон» (г. Тольятти) и «Динамо» (г. Махачкала).



Для удобства болельщиков перед матчем с 16:30 до 18:30 и после футбольного поединка с 20:30 до 21:30 автобусы маршрутов № 1 и № 67 будут заезжать на территорию стадиона. Также в этот день с 16:30 до 21:00 перевозчик «Самара Авто Газ» усилит работу всех автобусов, проходящих в районе стадиона. Трамвайно-троллейбусное управление Самары обеспечит повышенный контроль за движением трамваев №№ 7, 22, 24 и 25.



Для развоза болельщиков дополнительные трамваи и автобусы, включая низкопольные для удобства маломобильных граждан, подадут к 20:30 на следующие остановки и площадки:

- на остановку «Самара Арена» подъедут дополнительные трамваи №№ 7 и 22;

- на дублере Московского шоссе у пересечения с улицей Алма-Атинской (на площадке рядом с «Мерседес-центром») сосредоточат восемь дополнительных автобусов, которые поедут по маршрутам №№ 1, 34, 41 и 67 по направлению «в город»;

- от остановки «Улица Дальняя» в сторону поселка Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи направятся два дополнительных автобуса — №№ 1 и 67.



Общественный транспорт будет отправляться с незначительным интервалом, по мере наполнения салонов.



Напоминаем, что участок трамвайной линии по улице Ново-Садовой от улицы Ново-Вокзальной до Постникова оврага временно закрыт для движения городского электротранспорта в обоих направлениях в связи с капремонтом трамвайных путей в границах улиц Ново-Вокзальной и Гастелло. Для минимизации неудобств вдоль улицы Ново-Садовой ходят бесплатные компенсационные автобусы. С режимом их работы, а также со скорректированными схемами движения трамваев №№ 5, 20, 20к, 22 и 24 можно ознакомиться на официальном сайте администрации города: https://samadm.ru/media/news/58805/, https://samadm.ru/media/news/58487/.