Школьники Самарской области стали призерами ВсОШ

В финале Всероссийской олимпиады школьников по праву приняли участие более 400 школьников из 84 регионов страны. Олимпиада состояла из трёх туров: письменного, устного и практического, сообщает пресс-служба Министерства Образования Самарской области.

Среди призёров – Гутров Данил, учащийся ГБНОУ СО «Академия для одарённых детей (Наяновой)».

В заключительном этапе ВсОШ по литературе приняли участие 399 ребят со всей страны. Они продемонстрировали знания в области отечественной и мировой литературы, способность к аналитическому мышлению, интерпретации текстов и грамотному изложению собственных идей.

По итогам призерами стали:

Телениус Агния, учащаяся МБУ «Лицей № 6» г.о. Тольятти;

Булгакова Анастасия, учащаяся МБОУ «Школа № 26» г.о. Самара.

Олимпиаду проводит Минпросвещения РФ в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети».

