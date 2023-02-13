В МОКе заявили об отсутствии причин для недопуска россиян к Олимпиаде

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В настоящее время нет причин, чтобы не допустить российских спортсменов к участию в Олимпиаде 2024 года. Об этом 12 февраля заявил французский легкоатлет, чемпион и серебряный призер Олимпийских игр, чемпион Европы, член Международного олимпийского комитета (МОК) Ги Дрю, пишут "Известия" со ссылкой на Franceinfo.

По его мнению, спортсмены не должны страдать из-за политических решений руководства своих стран. Участие атлетов в соревнованиях не должно быть следствием того, что происходит в мире, поделился он мнением.

«Нет оснований лишать российских и белорусских спортсменов участия в международных спортивных мероприятиях, особенно если речь идет об Олимпийских играх», — заявил он.

«На 2023 год я не вижу оснований для того, чтобы российские и белорусские спортсмены были лишены участия в первенствах», — подчеркнул экс-спортсмен.

Он напомнил, что атлеты годами готовятся к участию в соревнованиях, а у многих из них возможность соревноваться на Олимпиаде 2024 года будет единственной.

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