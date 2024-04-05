13 школьников и студентов Самарской области представят регион на Интеллектуальной олимпиаде ПФО 

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Эти ребята стали лучшими из 300 участников регионального этапа. Теперь они в качестве сборной едут в Пермь на окружной этап, который пройдёт с 12 по 14 апреля.



Победители преодолели непростой путь. История началась еще в сентябре с муниципального этапа олимпиады по различным направлениям: «Решение изобретательских задач», «Что? Где? Когда?», «Программирование», «Робототехника», «Управление беспилотными летательными аппаратами (БПЛА)». В этом этапе приняли участие 2078 ребят.



Итак, в окружном этапе наш регион представят:



В робототехнике – учащиеся Самарского регионального центра для одаренных детей Арина Блохина и Егор Кулишов;



В состязании «Решение изобретательских задач» – учащиеся Самарского регионального центра для одаренных детей Ульяна Горбачева и Ксения Канаева;



В игре «Что? Где? Когда?» – учащийся МБОУ Лицей «Технический» г.о. Самара Андрей Захаров, учащийся МБУ лицей № 51 г.о. Тольятти Матвей Трапезников, Алексей Потяшин, Софья Каплина, учащиеся МБОУ Школа №149 г.о. Самара Мария Мотовилова и Владислав Потанцев;



В конкурсах «Программирование БПЛА» и «Управление БПЛА» – студенты ГБПОУ «ПГК» у Василий Рузов, Людмила Забродина и Егор Галка.



«Мне всегда было интересно что-то собирать, что-то конструировать, и плюс в IT-направлении, в робототехнике заключается в том, что ты сразу видишь результат. То есть ты запустил код, и он либо работает, либо не работает, ты что-то собрал – оно либо едет, либо не едет», – поделилась Ульяна Горбачева, участница олимпиады. После окончания школы Ульяна планирует стать программистом, на соревнованиях она выбрала направление «Решение изобретательских задач».



Директор Самарского регионального центра для одаренных детей Ирина Липенская отметила: «В Самарской области проводится большое количество мероприятий, где каждый ребенок может выбрать направление по душе, по своим интересам. Именно эти мероприятия дают возможность понять, где ты сейчас находишься, и определить, куда двигаться дальше в своем развитии».



В нашем регионе для детей создаются условия для освоения информационных технологий. Благодаря национальному проекту «Образование», который реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина, работают Центры цифрового образования детей «IT-куб», «Кванториумы» и мини-технопарки. У ребят есть все возможности развиваться в различных компетенциях по направлению информационных технологий.

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