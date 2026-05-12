На Копылово под Тольятти продают турбазу с пляжем

На полуострове Копылово в окрестностях Тольятти выставлен на продажу готовый туристический комплекс стоимостью 45 миллионов рублей.

Объект первой линии располагает собственным песчано-галечным пляжем и открывается панорамным видом на Жигулёвские горы и Морквашинский овраг.

Земельный надел площадью 1,2 гектара оформлен в собственность и реализуется по договору купли-продажи.

Продавец акцентирует внимание на важном преимуществе: территория не подвержена подтоплению даже в паводковый период, пишет Самара-МК.

Инфраструктуру базы составляют одиннадцать двухэтажных гостевых корпусов, которые в документах числятся как объекты незавершённого строительства, и действующий пост охраны.

Все инженерные сети подключены и функционируют: городское электроснабжение с выкупленной мощностью 500 кВт, автономная канализация и водоснабжение из собственной скважины.

Периметр участка огорожен капитальным забором по меже, организована система видеонаблюдения.

Для новых владельцев подготовлен архитектурный проект развития территории: предусмотрены гостиница, бассейн и банный комплекс.

Вид разрешённого использования земли — под туристическую базу, сообщает ГТРК «Самара».

Точные координаты объекта продавец раскрывает только при личном контакте. В описании лот позиционируется как «шикарное место для отдыха и перспективного туристического бизнеса».