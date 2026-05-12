В «ЗИМ Галерее» откроется выставка художника Кирилла Зырянова

15 мая в 19.00 в зале лектория культурного центра «ЗИМ Галерея» откроется персональная выставка самарского художника Кирилла Зырянова «Субстанция» (12+). Вход свободный.

Кирилл Зырянов – художник уличной волны, участник творческого объединения «Аксометрия ЛАБ», член Творческого союза художников «Солярис» и Союза дизайнеров России. Окончил Поволжскую государственную социально-гуманитарную академию (сейчас Самарский государственный социально-педагогический университет), кафедра изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Художника вдохновляют природа родной Самары, ностальгия по образам юности и суровая эстетика брутализма - то, что обладает плотностью формы и внутренней силой. Он создает как масштабные муралы, так и студийные произведения, не разделяя «высокое» и «уличное», для него это единый язык.

- Выставка «Субстанция» раскрывает мультидисциплинарность автора: графика, объекты декоративно-прикладного искусства, цифровое искусство, текстиль и скульптура здесь сплетаются в единое высказывание, – говорит куратор выставки Арт Абстрактов. – Все объединено строгой, почти аскетичной палитрой – черный, белый, красный. Цвет здесь не украшение, а энергия: черный как плотность бытия, красный как пульс, белый как дыхание между ними.

Название проекта отсылает к философскому понятию субстанции – тому, что существует само по себе, без пояснений и скрытых слоев. Искусство Зырянова прямолинейно, оно требует ключей, не строится на загадках. Форма несет напряжение, а символы читаются сразу через ритм, контраст, композицию. Смыслы возникают внутри изображения – в паузах между формами, в гравитации черного, во всполохе красного.

Выставка продлится до 31 мая.

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)