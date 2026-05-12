В России появится первый частный космодром

Российская частная космическая компания Space Energy планирует в 2026 году начать строить в Приморском крае свой собственный космодром для запусков сверхлегких ракет, при успешной реализации проекта первый пуск возможен до конца года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Уже в 2026 году компания планирует начать строительство и ввести в эксплуатацию одну из стартовых площадок. В случае соблюдения графика работ первый в истории России запуск частной ракеты в космос может состояться уже в этом же году — с территории первого частного космодрома страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с космодрома, который получит название "Приморский", планируется пускать разработанную компанией сверхлегкую ракет-носитель "Орбита". Она сможет выводить до 250 килограммов полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 150 килограммов на солнечно-синхронную (орбита высотой 600-800 километров, пролетая по которой спутник находится над любой точкой планеты в одно и то же местное время).

Ранее сообщалось, что первый полет "Орбиты" планируется в начале 2027 года, однако, как утверждают в компании, при успешной реализации проекта космодрома, это может произойти уже в 2026 году.

"Создание частных космодромов — это мировая тенденция. Россия как страна-первооткрыватель в космосе не должна оставаться в стороне от этих процессов. Space Energy развивает полный цикл космических технологий — от разработки малых космических аппаратов до их вывода на орбиту. И в какой-то момент перед нами встал стратегический вопрос: откуда запускать? Лучшее решение — собственный стартовый комплекс", - приводит пресс-служба слова гендиректора Space Energy Георгия Емелина.