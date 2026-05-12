Пенсия самозанятых может достичь 50 тыс рублей при взносах 30 лет

Пенсия граждан, работающих в режиме самозанятости, в России может достигать примерно 50 593 рублей. Такой расчёт привёл профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в комментарии агентству ТАСС.

По словам эксперта, для выхода на такой уровень выплат необходимо в течение 30 лет ежегодно перечислять максимальные страховые взносы в Социальный фонд России.

На данный момент их размер составляет около 572 204 рублей в год. При таком сценарии за весь период формируется примерно 261 индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК).

Если же гражданин платит минимальные взносы — около 71,7 тысячи рублей в год, то будущая пенсия будет существенно ниже.

По оценке Сафонова, в таком случае размер выплат может составить примерно 14,4 тысячи рублей.

Эксперт отметил, что режим самозанятости не предусматривает обязательных пенсионных отчислений. Однако граждане могут добровольно вступить в систему пенсионного страхования через Социальный фонд, подав заявление.