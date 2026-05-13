С 15 апреля по 15 октября 2026 года на территории Самарской области действует особый противопожарный режим

Режим введен для предотвращения ландшафтных и лесных пожаров, которые ежегодно создают угрозу населенным пунктам.

Основное внимание направлено на борьбу с неконтролируемыми палами. Принимаются жесткие меры, связанные со сжиганием мусора, листвы и травы в пределах населенных пунктов, а также разведением костров.

Органы местного самоуправления получили рекомендацию определить специальные места для складирования сухой растительности, валежника и порубочных остатков, а также установить разрешенные способы использования мангалов. Садоводы и дачники также - под особым контролем.

В этот период Министерство природных ресурсов и экологии региона наделены полномочиями оперативно ограничивать пребывание граждан в лесах и въезд туда транспортных средств. Запланированы регулярные проверки всех «термических точек», зафиксированных системами наземного и космического мониторинга.

Напоминаем, что в период действия особого противопожарного режима штрафы за поджог травы и нарушение правил безопасности значительно увеличиваются.