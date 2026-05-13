В Самарской области впервые проходит этап чемпионата России по адаптивному футболу
В Самаре водитель наехал на электросамокат под управлением 18-летней девушки, которая двигалась по тротуару
Названы последствия дополнительного налога для самозанятых и курьеров
В России увеличился спрос на поэзию Серебряного века.
Самара вошла в топ-8 крупнейших региональных рынков рекламы
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
В России таксисты не зарабатывают 200-500 тысяч рублей в месяц
Более 20 человек пострадали в драке на птицефабрике в Ленинградской области
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.79
-0.51
EUR 87.38
-1.17
В тольяттинском магазине нашли продукты с истекшим сроком годности
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Названы последствия дополнительного налога для самозанятых и курьеров

Если в России введут дополнительный налог для курьеров и самозанятых ради поддержки машиностроения, рынок труда может потерять около 1,5–2 млн человек. Они либо уйдут в тень, либо начнут сокращать официальные доходы, при этом число инженеров на предприятиях не вырастет. Об этом «Газете.Ru» заявил управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев.

В России предложили ввести дополнительный налог для курьеров, самозанятых и других массовых низкоквалифицированных профессий ради поддержки машиностроения и подготовки инженерных кадров. С такой идеей выступил миллиардер Сергей Колесников. По его мнению, перераспределение средств из сфер с низкой квалификацией в пользу промышленности может помочь увеличить число инженеров и дать толчок развитию технологий.

По словам Чихачева, такая мера выглядит как попытка решить структурную проблему рынка труда «финансовым лобовым ударом». В реальности она может дать обратный эффект.

«Идея забрать у курьеров, чтобы дать машиностроению, выглядит привлекательно до первой попытки сосчитать. На бумаге это перераспределение, на практике — двойной удар: и платформенная занятость просядет, и инженеров не прибавится. У России 13,5 млн самозанятых, которые впервые за десятилетия начали платить налоги легально. Ломать эту хрупкую конструкцию ради политического жеста — ошибка, цена которой будет несопоставимо выше любого возможного прироста инженерных кадров», — отметил Чихачев.

По его словам, самозанятыми в России сейчас числятся 13,5 млн человек. По оценке эксперта, из них курьеров около 1,5–2 млн, остальные — репетиторы, мастера маникюра, дизайнеры, IT-фрилансеры, психологи, тренеры, водители такси и другие специалисты. Юридически отделить низкоквалифицированных самозанятых от квалифицированных в рамках режима налога на профессиональный доход невозможно, подчеркнул Чихачев. Поэтому новый налог либо затронет всех, либо останется популистской идеей, считает эксперт.

Он выделил несколько рисков, первый — правовой: режим НПД был фактически сделкой государства с работником, когда низкая ставка давалась в обмен на легализацию доходов. Дополнительный налог поверх НПД эту конструкцию ломает. Второй риск — экономический: средний доход курьера в Москве составляет 80–110 тыс. рублей, в регионах — 45–65 тыс. рублей, сказал Чихачев. Если сверху добавить еще 5–10% налога, то 25–30% самозанятых снизят официальные доходы или уйдут в тень, а еще 10–15% перестанут регистрироваться вовсе, уверен эксперт.

Отдельный вопрос — администрирование такого сбора, предупредил Чихачев. Чтобы деньги действительно направлялись в машиностроение, нужен отдельный целевой фонд, но его создание и работа сами потребуют расходов и могут съесть заметную часть сборов, пояснил эксперт.

По словам Чихачева, удар почувствуют и бизнес, и потребители. Маркетплейсы во многом построены на работе самозанятых, и, если налоговая нагрузка вырастет, стоимость доставки и такси может увеличиться на 8–15%, считает эксперт. Фактически платить будет конечный потребитель, уверен Чихачев.

«При этом машиностроению такая мера не поможет. Дефицит инженеров связан не только с деньгами. Среди причин — падение престижа профессии, устаревшее инженерное образование, зарплаты на заводах в 1,5–2 раза ниже, чем в IT, а также слабая инфраструктура в городах, где расположены предприятия. Инженер-конструктор в регионах получает 65–85 тыс. рублей, тогда как разработчик — 130–180 тыс. рублей», — отметил Чихачев.

Он добавил, что для решения кадровой проблемы в машиностроении нужны другие меры: индексация зарплат на промышленных предприятиях на 30–40% за три года, обновление инженерных программ в вузах вместе с промышленниками, региональные программы с жильем и подъемными для молодых специалистов, а также налоговые льготы предприятиям за инвестиции в кадры.

В центре внимания
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
13 мая 2026  11:58
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
13 мая 2026  10:27
Самарцы могут проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детского отдыха
Во вторник, 12 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. В рамках повестки обсуждалась работа по комплексному благоустройству территорий в регионе.
12 мая 2026  20:35
Вячеслав Федорищев поручил детально оценить ситуацию с благоустройством территории рядом со строительством станции метро Театральная в Самаре
12 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одним из вопросов повестки обсудили стратегию градостроительной политики Самарской области.
12 мая 2026  20:30
Вячеслав Федорищев поручил ускорить реализацию градостроительного потенциала
Штатная численность органов исполнительной власти Самарской области сократится на 20 % до конца текущего года. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
12 мая 2026  20:17
«Начинаем с себя»: Вячеслав Федорищев рассказал о сокращении чиновников в регионе
