В Кошкинском районе произошло возгорание в магазине

12 мая в 23:37 на пункт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение: в селе Старое Максимкино горит магазин.

К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей, добровольная пожарная команда сельского поселения Старое Максимкино.

По прибытии к месту было установлено, что горит магазин на площади 4 квадратных метра, существует угроза распространения огня на бо́льшую площадь.

На тушение были поданы 2 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы.

Благодаря слаженным и грамотным действиям огнеборцев в 00:05 была объявлена локализация пожара, в 00:13 - ликвидация открытого горения. Распространения огня удалось избежать.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются.