На Землю снова обрушится магнитная буря

В пятницу, 15 мая, на Землю обрушится магнитная буря. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

С 85-процентной вероятностью магнитные бури ожидаются уровней G1-G2 (средний уровень). С вероятностью 15 процентов магнитосфера удержится в желтой (возмущения) или даже зеленой (спокойное состояние) зоне.

В настоящее время в область воздействия на Землю входит очередная корональная дыра. Это наиболее крупная структура данного типа из присутствующих сейчас на Солнце, пишет Лента.