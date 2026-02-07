В Уфе подросток с ножом напал на студентов в общежитии

В Уфе 15-летний подросток устроил поножовщину в общежитии медицинского университета, в котором проживали иностранные студенты. По предварительной информации, ранены шесть человек, в том числе двое полицейских, пишет "Газета.Ru".

В Уфе 15-летний подросток напал на студентов в общежитии Башкирского государственного медицинского университета на улице Репина, сообщил Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

Подросток ранил ножом нескольких студентов, их доставили в больницу. При задержании нападавший оказал сопротивление, в ходе которого двое полицейских получили ножевые ранения, отметили в ведомстве.

«По уточненным данным, пострадали двое сотрудников патрульно-постовой службы полиции. Сейчас их жизни ничего не угрожает», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, фигурант причинил себе телесное повреждение, его госпитализировали в детскую больницу №17. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

В отношении подростка возбудили уголовное дело по двум статьям — о покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов . Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования.

Пресс-служба медуниверситета в беседе с РИА Новости подчеркнула, что ректор и профильные руководители подразделений вуза находятся на месте происшествия. Ситуация под контролем, предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности студентов, добавили в пресс-службе.